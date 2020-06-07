نصائح لبقاء مكياجك منعش ومشعّ في درجة الحرارة العالية!

ونقدم لكِ بعض النصائح اليوم حتى يظلّ وجهك مشعًّا عندما يكون الجوّ حارًّا للغاية، وما هي الإيماءات التي يجب تجنبها وأي من المنتجات يجب منحها الأولوية.

مكياج خفيف!

لا شيء أسوأ من إدراك أن الخطوط المحددة حول عينيك قد انزلقت برفق وأن أحمر الخدود انتشر حتى أذنيك بسبب موجة الحر. لمنع حدوث ذلك، تكمن الفكرة في أن تعتمدي ماكياجاً أخف وزناً. ومع القليل من البشرة المدبوغة، على أي حال، نحن بالفعل نبدو جيدين (إذا كنت الشخص الذي لا يسمرّ، يمكنك دائمًا الغشّ بطريقة طبيعية).

مرطب جيد، واقٍ من الشمس، بلسم للشفاه، جلّ للحواجب ولمسة من الماسكارا، ثم نظرة صيفية ناجحة!

أضيفي برايمر إلى روتين جمالك

يمكن أن يضاعف الكريم "التمهيدي" أو «primer»، في تحضير بشرتك قبل وضع الفون دو تان الخاص بك، ويجعل مسار ماكياجك جيّداً. هناك تنوع كبير اعتمادًا على نوع بشرتك والتأثير الذي تفضليه.

شخصيّاً، أحب تلك التي تزيل المسام وتعطي لمسة نهائية ناعمة. إذا كنت تريدين التأكد من بقاء الفون دو تان في مكانه لفترة طويلة في شهر تموز، فقد يكون هذا هو الحلّ!

استثمري في الماسكارا وقلم العين المقاوم للماء

يتم استخدام كلمة "استثمر" هنا بشكل مجازي، لأنني لا أدفع كثيرًا مقابل الماسكارا الخاصة بي: فهي تستمر 3 أشهر فقط. ومع ذلك فهي المدة المثالية لمرافقتك طوال الصيف!

اختاري ماسكارا وقلم رصاص أسود (أو بني) مقاوم للماء لإبراز مظهرك عندما يكون الجو حارًا جدًا. بهذه الطريقة، لن يتسبب العرق في المسبح في تدفق الماكياج!

نصيحة صغيرة إذا كنت تكرهين مزيل مكياج الزيت، الضروري تقريبًا لإزالة الماسكارا المقاومة للماء: يمكنك وضع طبقة من الماسكارا المعتادة وتطبيق الماسكارا المقاومة للماء. والنتيجة هي نفسها، ولكن أقل قساوة على رموشنا الثمينة وستكون أقل صعوبة في إزالتها!

احتفظي بالبودرة المضغوطة في حقيبتك

لا شيء يمكن أن يكون أكثر رقة من الذهاب إلى الحمّام في منتصف الحفلة وإدراك أن منطقة T الخاصة بك كانت لامعة للغاية!

الحلّ: احملي دائمًا أوراقًا صغيرة غير لامعة في حقيبة يدك لمسح البقع اللامعة على وجهك أو مسحوق بودرة مضغوطاً.

استعملي بلاش من الكريم

سيكون من السهل طمس منتج الكريم على وجنتيك في الأيام الحارة مقارنة بالبودرة. إذا كنت لا ترغبين في الإنفاق، يمكنك استخدام أحمر الشفاه الوردي أو التوت، والذي يمكن طمسه بشكل طفيف على وجهك.

اختاري كريماً برونزيّاً مقاوماً للماء .. واستخدميه بطريقتين

البودرة البرونزية الخاصة بك مفيدة للغاية في حقيبة مكياج الصيف! من المؤكد أنه إذا استعملت واقياً من الشمس SPF 60 وارتديت قبعة، سوف تخدعين الناس بسمرتك الجميلة.

إنه أيضًا أفضل صديق لك عندما تريدين إضافة تعريف إلى نظرتك دون أن تجازفي بسموكي كبير يمكن أن يذوب: ضعي البودرة البرونزية في تجويف عينيك وامزجيها برفق بفرشاة. يمكنك أيضًا وضع القليل تحت عينيك، بالقرب من خط الرموش، لتعزيز نظرتك بطريقة طبيعية.

تجرأي على الألوان القويّة الطويلة الأمد

ليس لأننا في موجة حارة يجب أن نتخلى عن مظهرنا اللامع أو استعمال ظلال الباييت! احرصي دائمًا على وضع قاعدة مكياج العين قبل ظل العيون.

القاعدة هي نفسها في ما يتعلق بالأقلام المؤلفة من الزيوت أو الآي لاينر الجل: يمكنك تثبيت كل شيء بظلال الجفون من نفس اللون. طبيقيها بفرشاة مشطوفة بحيث يتم الاحتفاظ بها خلال الحفلة بأكملها!

حافظي على مقلمة في حقيبتك

قد يكون لدينا جميع النصائح والحيل في العالم ضد الطقس الحار، ولكن لا يزال يتعين علينا إجراء عمليات التنميق! اختاري مقلمة مكياج صغيرة (يمكن أن تكون أيضًا كيساً بلاستيكياً) تضعين فيه بودرة مضغوطة وماسكارا وأحمر شفاه مرطباً ومزيلاً للعرق.

بهذه الطريقة، سيكون لديك مجموعة صغيرة من أدوات التجميل للذهاب فوراً من الشاطئ إلى حفلة شواء يقيمها أفضل صديق لك، دون قلق!

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