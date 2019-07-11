5 نصائح لأناقة صيفية مميزة خلال حفلات الزفاف

حفلات الزفاف والأعراس التي تُقام في فصل الصيف تكون صداعاً في الرأس نوعاً ما، خاصة وأنك تحاول ارتداء ملابس خفيفة تتناسب مع درجة الحرارة المرتفعة.



وأن تحافظ على أناقتك في الوقت نفسه. أبسط خيار تلجأ إليه في هذه الحالة هو البدلة الرسمية العادية المعتاد ارتداؤها، ولكن إذا أطلقت العنان لنفسك فربما ستعثر على المزيد من قطع الملابس الأخرى التي تجعلك تبدو أنيقاً وغير مُقيد في الوقت نفسه.

من أجل مساعدتك على الظهور في أفضل إطلالة في حفلات الزفاف الصيفية، نقدم لك مجموعة من النصائح التي تجعلك في غاية الأناقة في أيام الصيف الحارة.

تحقق من دعوة حفل الزفاف

أول خطوة عليك القيام بها أثناء تفكيرك فيما سترتديه أثناء حفل الزفاف هو التأكد ما إذا كان العروس والعريس يضعان قواعد مُعينة لارتداء الملابس في حفل زفافهما. في مُعظم الحالات ستجد هذا مكتوباً على الدعوة الخاصة بحفل الزفاف.

إذا لم تكن هناك قواعد مُعينة أو تحديد لطريقة مُعينة لارتداء الملابس، فحاول أن تُطلق العنان لنفسك وأن تختار الملابس التي سترتديها بطريقة فريدة من نوعها، مع الالتزام بالبساطة والرُقي.

ارتد القطن والبوليستر

أقمشة الصيف المثالية هي الأقمشة التي تدع جسمك يتنفس ولكنها أنيقة في الوقت نفسه. لذلك هناك خياران رئيسيان يُوصى بارتدائهما وهما القطن البوليستر.

تسمح الأقمشة المصنوعة من القطن بدخول المزيد من الهواء إلى جسمك كما أنها تمتص الرطوبة، ما يجعلها شديدة الفعالية في فصل الصيف وفي الليالي الحارة، كما أنها تكون مثالية أثناء ارتدائها في حفلات الزفاف، لأنها سوف تسمح لك بحرية التحرك والرقص كما يحلو لك.

على عكس القطن، فإن البوليستر من أفضل الأقمشة التي يُفضل ارتداؤها في الأجواء الرطبة، ما يعني أنه من غير المُرجح أن يظهر العرق على ملابسك، إلا أنك لن تشعر بالراحة نفسها التي تشعر بها بينما ترتدي ملابس قطنية. لذلك عليك التفكير في أولوياتك عندما تفاضل بين أنواع الأقمشة، واسأل نفسك هل ترغب في أن تحافظ على برودة جسمك؟ وإذا كانت إجابتك نعم، سيكون القطن الخيار المثالي، أما إذا كنت تريد الحفاظ على مظهرك وتجنب ظهور العرق على ملابسك، فسيكون البوليستر أفضل.

ارتد ألواناً مُبهجة

يتميز فصل الصيف بألوانه المُبهجة والمختلفة. بإمكانك ارتداء هذه الألوان المبهجة في حفلات الزفاف الصيفية، اجمع ما بين قميص ملون بإحدى درجات الباستيل وبدلة ينسجم لونها معه.

يُنصح بارتداء ملابس خفيفة بها أزرار يسهل فكها وتركيبها، ويوجد العديد من الألوان التي تتماشى مع حفلات الزفاف الصيفية مثل البدلة البيج مع القميص الأزرق الفاتح أو الوردي، والبدلة الرمادي مع القميص الأزرق الفاتح وغيرها.

جرب تصاميم الزهور

تُضفي تصاميم الزهور لمحة أنيقة ومميزة على الإطلالات، لذا إذا كنت قد أعددت خزانة ملابسك بطريقة تعكس شخصيتك، فربما عليك أن تضيف إليها بعض القمصان والتيشيرتات وربطات العنق التي يوجد عليها تصاميم الزهور.

سوف تكون القمصان وربطات العنق التي يوجد عليها تصاميم الزهور مناسبة للغاية لحفلات الزفاف الصيفية، ويوجد العديد من التصاميم والنقوش المميزة التي سوف تجعلك تبدو مُختلفاً ومميزاً وشديد الأناقة.

كُن مبدعاً في اختيار جواربك

حسناً ارتديت الملابس التي تجذب انتباه الجميع، انتظر قليلاً فالأمر لم ينته بعد، هناك عنصر إضافي تستطيع استخدامه لجعل إطلالتك أكثر جاذبية وإثارة. ربما تكون خطوة جريئة نوعاً ما، لاسيما في حفلات الزفاف، ولكن بإمكانك ارتداء جوارب مختلفة ومميزة.

ابتعد عن الجوارب السادة التقليدية، وارتد جوارب ملونة عليها رسومات ورموز مختلفة، تلك التي عليها أشجار النخيل وقطع البيتزا، اختر الرسومات والنقوش التي تناسب شخصيتك وتعبر عن هويتك الحقيقية.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

3 نصائح للعروس للمحافظة على صحتها ورشاقتها قبل الزفاف

وصفات لتبييض جسم العروس خلال أسبوع واحد