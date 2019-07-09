3 نصائح للعروس للمحافظة على صحتها ورشاقتها قبل الزفاف

إذا كنتِ تخطّطين لحفل زفافك في غضون أشهر قليلة، فقد حان الوقت لاتباع روتين للاهتمام بصحتك، لا داعي للذعر، فلستِ بحاجة إلى تغييرات كبيرة، هي فقط بعض السلوكيات اليومية البسيطة التي يمكن تغييرها، تعزيز صحتك في الأشهر التي تسبق زواجك، بحيث تكونين في كامل رونقك يوم زفافك.. فقط اتبعي النصائح التالية:



1- ضعي خطة طعام أسبوعية

التخطيط لوجباتك أسبوعياً يحميكِ من الحيرة التي تدفعك إلى التحديق في الثلاجة وتناول الطعام عشوائياً، فهي تساعدك على التركيز على الاختيارات الصحية، كما تجنّبك إهدار الباقي من الوجبات، حيث يمكنك إعداد وجبة إضافية من الطعام الذي بقي، ما يعني توفيراً في الميزانية.



2- تحقّقي من وجباتك الخفيفة

الوجبات الخفيفة يمكن أن تكون فخاً يكسبكِ المزيد من الكيلوغرامات دون أن تشعري، عليكِ التحقق منها وتنظيمها في جدول الطعام الأسبوعي بحيث لا تتعدى الكمية المسموح بها.

أيضاً احرصي على تجنّب الأطعمة غير الصحية أو ذات السعرات الحرارية المرتفعة، مثل رقائق البطاطس، الكوكيز، المعجنات، والحلوى.. واستبدليها بالوجبات السهلة الحمل ذات السعرات الحرارية المنخفضة، والقيمة الغذائية المرتفعة، مثل الزبادي، الغرانولا، الحمص، الجزر، أو كمية صغيرة من طعامك المفضّل.



3- تحقّقي من حصص الطعام في كل وجبة

من المهم التحقّق من الملصقات الموجودة على علب المنتجات الغذائية، فهي توضح عدد السعرات الحرارية التي تدخل جسمك عند تناول كمية محدّدة من المنتج، وبالتالي تسهل عليكِ حساب السعرات الحرارية التي تدخل جسمك في كل وجبة، ومن ثم تحدّدين حصة الطعام أو الكمية التي يمكنك تناولها.