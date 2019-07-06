وصفات لتبييض جسم العروس خلال أسبوع واحد

إقترب زفافك وتودين الحصول على بشرة مثالية، إذاً عليك البدء من اليوم بعمل خلطات لتفتيح البشرة وتبييض الأماكن الداكنة والتخلص من البقع المزعجة.



ومن أكثر المناطق المعرضة للاسمرار في الجسم هي اليدين، والوجه، والرقبة، والإبطين، والركب. في هذا الموضوع سنعرفك عروستنا الى وصفتين من خلطات تبييض الجسم بالكامل، وستلاحظين الفرق في أسبوع واحد.

خلطة الحليب واللّيمون

املئي في وعاء زجاجيّ مقدار 4 ملاعق كبيرة من الحليب الكامل الدسم مع ملعقة كبيرة من اللّيمون الطازج، ملعقة من السكّر البنيّ الخشن وملعقة من زيت جوز الهند. افركي بها بشرة ظهركِ كاملة من أسفل الرقبة وحتى أسفل الظهر، استرخي لمدّة من الوقت للاستفادة قدر الإمكان من خواصّ هذا العلاج الفعّال. كرّري هذا القناع من خلطات تبييض الجسم كامل مرّتين إلى ثلاث مرّات في الأسبوع لتنعمي ببشرة ناعمة ونقيّة.

خلطة عصارة الخيار، البطاطس واللّيمون

في وعاء زجاجيّ ابرشي نصف حبّة من الخيار مع نصف حبّة من البطاطس، أضيفي ملعقة كبيرة من مسحوق الشوفان وعصير نصف حبّة ليمون طازجة مع ملعقة صغيرة من الكركم.

اخلطي المزيج جيّداً ثمّ وزّعيه على كامل الظهر، الذراعين والساقين، افركي برفق بحركات دائريّة في اتّجاه القلب لمدّة نصف ساعة. اشطفي بالماء الفاتر ثمّ البارد لمزيد من الانتعاش ولتحفيز حركة الدم في هذه المناطق من الجسم. كرّري هذه الوصفة السحريّة لمدّة ثلاثة أيّام متتالية، وستلاحظين نتيجة ترضيكِ .كوني حريصة على اعتماد كريم غنيّ بمضادّات الأكسدة وغنيّ بعامل الوقاية من الشمس قبل تعريض هذه المناطق والمعالجة للتوّ إلى أشعّة الشمس الضارّة. في إشارة إلى أنّ هاتين الوصفتين ملائمتان لأيّ عروس تبحث عن خلطات تبييض الجسم كامل.

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