5 نصائح لتجنب ضعف المبايض، ابدأي بها من الآن!

تجنب التوتر والعصبية لأنه يتسبب في تدمير الخصوبة لدى المرأة

تواجه بعض السيدات بعض المشاكل في الإنجاب، فيشعرن بالقلق والخوف من عدم التمكن من الإنجاب، ومن المشاكل التي تواجه السيدات هي ضعف المبايض، وسوف نذكر في هذا المقال نصائح لتجنب ضعف المبايض:

1- تجنب التدخين: تحتوي السجائر على مادة النيكوتين الذي يدمر البويضات، مما يؤدي إلى زيادة عمر الرحم، حيث تبلغ المرأة عمر الخامسة والثلاثين، ويبلغ عمر رحمها الأربعين، مما يقلل نسبة الخصوبة.

2- خسارة الوزن الزائد: تؤدي زيادة الوزن إلى تراكم الدهون الضارة حول الرحم مما يتسبب في عضف إنتاج البريضات، ولكن خسارة الوزن تساعد على زيادة إفراز الهرومونات التي تتسبب في الحمل.

3- تجنب التوتر والعصبية: لأنه يتسبب في تدمير الخصوبة لدى المرأة.

4- تناول كميات قليلة من المشروبات التي تحتوي على الكافيين: مثل الشاي، والقهوة حتى لا يؤثر ذلك على الخصوبة.

5- التخلص من الالتهابات المهبلية: والقضاء على المكيروبات التي تتسبب في الإصابة بالأمراض التناسلية.

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