نصائح لتجنّب إزعاج الفضوليين من حولك!

نصادف في حياتنا بعض الأشخاص المعتادين على توجيه أسئلة شخصية بكثرة والتي تسبب لنا نوعاً من الإحراج، كالأسئلة عن الأمور العائلية والعاطفية والمادية وغيرها من الأمور التي نشعر أننا غير مضطرين لكشفها أحياناَ.

ناهيك عن أن هؤلاء الأشخاص يقحمون أنفسهم في حياتك الخاصة دون أن يدركوا أنهم زعزعوا سلامك الداخلي. وفي هذا السياق تعرف على بعض النصائح التي ترشدك على كيفية التعامل مع هذه الفئة من الناس وفقاً لموقع برايت سايد:

1- وضع حدود واضحة:

استخدم عبارات “أنا” الحازمة، وتعلم أن تقول لا وأنه ليس عليك حتى أن تقدم لهم تفسيرًا لذلك.

من المفيد أيضًا حماية الأشياء الخاصة بك، مثل عدم ترك هاتفك أو تسجيل الدخول إلى حسابك على فيسبوك على جهاز كمبيوتر مشترك، حتى لا يتمكن المتدخلون من الوصول إلى معلوماتك.

2- لا تأخذ الأمر على محمل شخصي:

اعلم أنه يمكنك التحكم في ما تفعله، لكن لا يمكنك التحكم فيما يفعله الآخرون، لذا، حتى لو كنت تعلم أنه ما كان يجب أن يقولوا أو يسألوا عما فعلوه، يمكنك التحكم في شعورك حيال ذلك، لذا حاول التركيز على ما يقولونه، بدلاً من التركيز على ما إذا كان يجب أن يحدث أم لا.

3- التجاهل:

هناك بعض الأشخاص الذين لا يمكنك تجنبهم ويتعين عليك الحفاظ على علاقتك معهم، مثل زميلك أو جارك، وإذا تدخلوا في حياتك، طالما أنها لا تخرج عن نطاق السيطرة، فربما يكون من الأفضل عدم الالتفات إليهم.

4- لا تشارك الأشياء الخاصة معهم:

تجنب مشاركة معلوماتك الشخصية مع الأشخاص الفضوليين، وذلك لأنهم بمجرد أن يعرفوا شيئًا عنك، سيرغبون في التعليق عليه أو التشكيك فيه، لذا حاول الاحتفاظ بالأشياء لنفسك.

5- قلل من وقتك معهم:

إن أبسط طريقة للتعامل مع الشخص الذي يتدخل في أمور الآخرين هي تقليل تفاعلك معه، وإذا كان بإمكانك الابتعاد عن التعامل معهم، فافعل ذلك، على سبيل المثال، يمكنك بسهولة حجب أسمائهم حتى لا تضطر إلى الرد في كل مرة يتصلون فيها.

6- تغيير الموضوع:

من أفضل الطرق لتجنب الإجابة على الأسئلة الفضوليّة هي تغيير الموضوع، لذا إذا سألك شخص ما شيئًا لا تشعر بالراحة في الإجابة عليه، فيمكنك أيضًا تغيير الموضوع والتحدث في موضوع آخر.

7- أخبرهم بما تشعر به:

قد يعتقد بعض الأشخاص أنهم يقولون أشياء غير ضارة فقط دون معرفة أن كلماتهم تسبب لك الألم، ولكن إذا تحولوا إلى التقليل من شأنك أكثر بعد أن تخبرهم عن انزعاجك، فهذه علامة واضحة على أنهم من النوع الذي يجب عليك الابتعاد عنه.

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