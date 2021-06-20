نصائح لتحويل مطبخك لمكان صديق للبيئة

تحول العديد من الأشخاص في الفترة الأخيرة إلى إعداد الطعام، وبسبب جائحة فيروس "كورونا" اهتم البعض بالطعام الصحي وبدأ يحتل تناول الطعام من المنزل مركز الصدارة، وبينما نولي اهتمامًا لما نأكله، نحتاج أيضًا إلى التأكد من أن أدوات الطهي والاستهلاك والتخزين لدينا آمنة ومستدامة وصديقة للبيئة.

ويعتبر الحصول على مطبخ صديق للبيئة ومستدام من الخيارات المهمة، وفيما يلي بعض الطرق السهلة والعملية لتحقيق ذلك:

استخدام الزجاج بدلا من البلاستيك

تستخدم ربات البيوت البلاستيك خاصة في المطبخ، من الأواني البلاستيكية والحاويات وأدوات المائدة والتخزين إلى حاويات الطعام الجاهزة، وتلحق هذه الأدوات الضرر بالصحة والبيئة على المدى الطويل، حيث يحتوي البلاستيك على مواد ضارة تؤثر على الصحة، بالإضافة إلى ذلك، يستغرق الأمر سنوات حتى تتحلل.

لذا يجب استبدالها بخيارات آمنة مثل الزجاج؛ لأنها سهلة التنظيف ولا تسرب المواد الكيميائية إلى الطعام عند التسخين، كما أنها آمنة في الميكروويف وتحتفظ بالنكهات.

تجنب هدر المواد

يجب استخدام أكياس التسوق القابلة لإعادة التدوير أو الاستخدام لشراء البقالة؛ حيث يقلل ذلك من استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ويجب ايضًا استخدام عبوات زجاجية محكمة الإغلاق للتخزين أو المنتجات المصنوعة من المنتجات الطبيعية بدلاً من التغليف لضمان عدم تعفن الفواكه والخضروات وبقايا الطعام.

استخدام المنظفات الطبيعية

يمكن استخدام المكونات الطبيعية مثل الخل وعصير الليمون وصودا الخبز كمنظفات طبيعية وغير سامة والاستعاضة عنها بالمواد المليئة بالمواد الكيميائية.

الأدوات والأجهزة الموفرة للطاقة

يجب استخدام الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة مثل الفرن أو الشواية لتوفير فاتورة الكهرباء، مع استخدام أواني الطهي عالية الجودة المصنوعة من مواد موصلة للحرارة.

تحويل النفايات لسماد

يمكن جمع بواقي الخضروات وقشور البيض وقشور الفاكهة في وعاء فخاري واستخدامها كسماد للنباتات، ويساعد التسميد في تقليل النفايات التي تتطلب مساحة وتطلق غاز الميثان.

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