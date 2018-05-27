لترك الدخان في رمضان ابتعد عن المقاهي والمُدخنين بعد الإفطار

شهر رمضان فرصة جيدة يمكن استغلالها لتحسين صحة الجسم العامة، واعتباره طريقاً جيداً للإقلاع عن التدخين والتخلص من مضاره وخطورته، فمن المعروف لدى الجميع أنَّه يُصعب على المدخنين ترك التدخين بسبب تعودهم عليه بشكلٍ يومي، وحاجة أجسامهم لمادة النيكوتين المترسبة في أجسامهم.

وفي هذا المقال نقدم لكم 10 نصائح لترك الدخان في شهر رمضان المبارك:

1- إزالة عبوات التبغ من البيت وتنظيفه منها، ويُفضل عدم شراء الدخان في شهر رمضان المبارك.

2- الابتعاد عن المقاهي والمُدخنين بعد الإفطار.

3- تجنب الجلوس مع المدخنين في الجلسات الرمضانية.

4- الحرص على العمل في بيئةٍ خاليةٍ من الدخان والمدخنين.

5- خلق أجواءٍ رمضانية جديدة في حياتك وتفاعل معها، وحاول أن تتخلص من الأجواء الروتينية السابقة التي تعودت عليها.

6- وضع برنامجٍ زمني لترك عادة التدخين من أول يومٍ في رمضان وحتّى آخره، ثمّ قيِّم نفسك يوم عيد الفطر.

7- إذا عدت للتدخين في أحد أيام رمضان لا تشعر بالإحباط وتترك برنامجك، بل واصل تطبيق البرنامج لأنّ الدراسات أثبتت أنّ الإنسان يُقلع عن التدخين بعد حوالي 18 محاولة. 8- تناول السوائل بشكلٍ كبير؛ لأنّها تُفقدُك شهية التدخين.

9- القراءة عن التدخين ومضاره، وبشكلٍ خاص سرطان الرئة.

10- يجب ممارسة الرياضة بشكلٍ منتظم، وحاول أن تمارسها في الأوقات التي اعتدت فيها على التدخين.

قد يعجبك أيضاً:

5 نصائح ذهبية في رمضان

أهمية تناول البرتقال في رمضان

فوائد الخيار في السحور