عيد الأم 2020: نصائح لتصبحي جذابة من دون مكياج

أن تكون المرأة جميلة من دون مكياج ليس أمراً مستحيل المنال، في البداية من لا يتمنى أن يكون جميلاً، إنه حلم الجميع، فالكل يبحث عن الجمال الطبيعي ولا شيء يضاهي جمال المرأة الطبيعي وتألقها.

فإذا كان لمساحيق التجميل الفضل في إخفاء عيوب البشرة وتحسين مظهرها إلا أن البشرة الطبيعية بدون مكياج تبقى هي الإطلالة المفضلة للمرأة وعليك أن تتأكدي كما تقول منى اليماني خبيرة التجميل إنه من الرائع أن تكوني قادرة على الخروج بدون مكياج، هذا بالإضافة إلى أن وضع المكياج وإزالته باستمرار يرهق بشرتك.

وهناك طرق عديدة للظهور بشكل رائع ومتألق لتبدي جميلة بدون مكياج، وسنقدم لكِ بعض النصائح التي قد تساعدك لتبدي جميلة بدون مكياج تماماً:



1- حافظي على نظافة وجمال بشرتك

نظافة وجهك هو سر جمالها، فيعتبر غسل الوجه مرتين يومياً هو المفتاح الأساسي؛ لكي تبدي جميلة بدون مكياج، فقضاء الوقت في العناية ببشرتك أفضل من قضائه في وضع المكياج، فعليك أولاً انتقاء الغسول المناسب لنوع بشرتك، فيمكنك استشارة دكتور متخصص في هذا المجال، فبعض المنظفات مليئة بالمواد الكيميائية المدمرة للبشرة، والتي قد تساعد على تقدم عمر البشرة، وينصح الخبراء بالابتعاد التام عن الصابون واستخدام الغسول أو بدائل الصابون مرتين يومياً.



2- خذي كفايتك من النوم

ثماني ساعات من النوم المتواصل لها القدرة في أن تبقى بشرتك أكثر شباباً وتبعدك عن الهالات السوداء حول العين، فإن أول ما يلاحظه أي شخص هو عيناك، فعليك أن تحرصي على إبقاهما رائعين، فاحرصي على النوم المريح ليلاً، فالنوم يعطي البشرة الوقت لمعالجة نفسها، كذلك يمكنك استخدام بعض الأقنعة التي تساعد في تخفيف الانتفاخات حول العين، ويمكنك أن تجديها في الصيدليات ويمكنك تعويضها بكمادات الشاي الأخضر أو بعض شرائح الخيار.



3- اعتني ببشرتك

العناية بالبشرة تبدأ بخطوتين التقشير والترطيب، تقشير البشرة مرة أو مرتين أسبوعياً فهو يعمل على التخلص من الخلايا الميتة لبشرتك ويساعدها لتتنفس ويجعلها نضرة ومشعة، استخدمي المرطب بعد غسل الوجه ولا تضعي المرطب إلا بعد غسل وجهك وإلا ستحصلين على مسام منسدة ورؤوس سوداء، وعليك أن تحرصي على انتقاء نوع مرطب جيد مناسب لبشرتك، ولكي تضمني أفضل النتائج عليك أن تحرصي أن تضعيه ليلاً قبل النوم. كما أن تبخير البشرة بانتظام تعتبر وسيلة رائعة للحد من ظهور الرؤوس السوداء وحب الشباب كما أنها طريقة رائعة لفتح مسام البشرة وتنظيفها.

4- شرب الماء

عليك أن تحرصي على أن شرب كمية كافية من الماء فيجب أن تشربي من ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يومياً، فللماء تأثيرات ممتازة على الجلد فإلى جانب أنه يساعد على تنقية الجسم، فهو يعمل على محاربة جفاف البشرة وخشونتها ويساعد على مرونتها ويعطيها مظهراً لامعاً، كما أنه يؤخر ظهور التجاعيد وهذا لا يتوفر في أي من أدوات التجميل، فعليك أن تجعلي شرب الماء جزءاً من الروتين اليومي.

5- تناول الطعام الصحي

البشرة هي انعكاس على الصحة العامة، فإن ما تأكلينه له تأثير كبير على بشرتك. فعليك أن تتبعي نظاماً غذائياً متوازناً غنياً بالخضراوات والفواكه والتقليل من الوجبات السريعة والجاهزة.

6- الاهتمام بالشعر

الشعر تاج على رأس المرأة فهو عنوان لجمال المرأة، فإن تسريح شعرك والعناية به يساعدك على أن تبدي جميلة بدون مكياج، فعليك أن تهتمي به وأن تقومي بمعالجة مشكلاته المختلفة، فيعتبر غسل الشعر مرتين أسبوعياً خطوة مهمة جداً لكيلا يبدو الشعر دهنياً أو متسخاً، كما أن استخدام البلسم المناسب لشعرك أمر هام جداً؛ لتحافظي على لمعانه ونعومته وتحميه من التقصف والتساقط والجفاف والذي ينتج عليه بعض المشاكل مثل القشرة.

7- حافظي على الابتسامة الجميلة

من أسهل الأمور التي تحافظ على جاذبيتك بين الناس وتألقك هي ابتسامتك، فمن المهم جداً العناية بنظافة الأسنان وصحتها، فابتسامتك تعطي الجمال المطلوب لكي تبدي جميلة بدون مكياج، فلتداومي على غسيل أسنانك بالمعجون المناسب ثلاث مرات يومياً بعد كل وجبة، كما أيضاً عليك المحافظة على جمال شفتيك فهي جزء لا يتجزأ من ابتسامتك فلتعملي على ترطيبها مستخدمة بعض المواد الطبيعية مثل العسل والسكر لتقشيرها والمحافظة على رطوبتها، وعليك أن تتأكدي أن الشخص الأكثر جمالاً هو من يكون مبتسماً دائماً.

8- ممارسة الرياضة

تعتبر ممارسة الرياضة بانتظام من أهم الوسائل لكي تبدي جميلة بدون مكياج كما أنها تساعد في تأخير ظهور علامات التقدم في سن البشرة، كما تعمل على المحافظة على لياقتك البدنية، فلتخصصي ساعة يومياً لتقومي بالمشي في الهواء الطلق أو لتمارسي رياضة في النادي الصحي فمجرد الحركة تقوم بتحريك الدم في الجسم، وهذا ما يساعد بشرتك على أن تبدو أكثر جمالاً.

9- ترتيب وتنظيف حاجبيك

فلتتركي حاجبيك على طبيعتها، فمن الأمور التي تضفي مزيداً من الجمال على جمال المرأة هي كونها على طبيعتها ولا تقومي بصبغهما أو رسمهما بالأقلام لأن المظهر الطبيعي أجمل، كما أن القليل من استخدام القليل من الفازلين لتمشيط رموشك سيمنحك جمالاً طبيعياً أكثر لعينيك. كما يمكنك الاستعانة بزيت الخروع قبل النوم يومياً لتطويل وتكثيف الرموش.

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