نصائح لتصميم ركن للملابس بدل الخزانات

يقدم مصمم الديكور فارس محمد بعض مميزات ركن الملابس، فهو لا يحتاج إلى مساحة كبيرة، ويمكنه استيعاب كل الملابس والإكسسوارات بخلاف ركن للأحذية.

يتابع فارس أن ركن الملابس تجمع فيه كل الملابس بطريقة مرتبة وبمظهر لائق، كما أنه يحافظ على ترتيب كل الأحذية والحقائب بشكل منظم.

يضيف أن ركن الملابس يكون له جزء مخصص لجمع الإيشاربات، والملابس الداخلية، فضلاً عن وجود مرآة لتسهيل اختيار الملابس اليومية.

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