نصائح لتصميم غرف جلوس عصرية

هناك الكثير من النماذج لاتّباعها عند تصميم غرف الجلوس، لناحية الديكور والألوان وكيفية توزيع قطع الأثاث. وفي هذا الإطار، توضح مهندسة الديكور ريهام فران أن التصميم يختلف بين غرف جلوس عصرية ضيقة وفسيحة.

بالنسبة لديكور غرف جلوس عصرية ضيقة بقياس 4*4 أو 4*5:



يفضل اختيار الأريكة التي تمتد على شكل زاوية أو حرف "إل" اللاتيني، الأريكة التي يمكن أن تضم من سبعة إلى عشر مقاعد بحسب مساحة الجدار خلفها. نظرًا لضيق مساحة الغرفة، يحبذ اختيار القياس الصغير للأريكة التي تحضن سبع مقاعد، ثلاثة مقاعد من جهة، وثلاثة مقاعد من الجهة الثانية، يجمع بينها مقعد الزاوية.



إذا كان الجدار الذي يحوي باب الغرفة كبيرًا، يُفضّل تثبيت شاشة التلفاز عليه، بعيدًا عن وحدة الخشب الكاملة التي تمتد على معظم الجدار، بل من الرائج اليوم أن تعلق شاشة التلفاز على الجدار، وحولها رفوف، وتأتي أسفلها خزانة تمتد بالطول، ترتفع عن الأرض حوالى 50 أو 60 سنتيمترًا. وفي هذا الإطار، يحلو توزيع 4 رفوف على الجانب اليمين، وتثبيت درفة طويلة على جاب اليسار معدّة من الخشب أو الزجاج تُعرض فيها قطع الكريستال، وتوزع على الرفوف المفتوحة من الجهة الثانية التحف أو صور لأفراد العائلة. وإذا توافرت مساحة إضافية على الجدار، يمكن تثبيت رف كبير فوق شاشة التلفاز، أو درفة تمتد بالعرض تُفتح للأسفل.

يمكن إكساء جدار التلفاز بورق جدران أو تصيم خشب، على أن يشابه الجدار الذي يقابله حيث تمتد الأريكة، واذا كانت الأخيرة تتكىء إلى جدار يضم نافذة، يُنصح بتغطيته بستائر الباتو. وإذا كانت النافذة مثبّتة على جدار فارغ، يمكن تغطيته بستارة طويلة مثل الفوال الخالية من الاكسسوارات المزخرفة.

- عند اختيار قماش الأرائك، لا بدّ من تجنّب الزخرفات والنقوش، بل اعتماد الأقمشة السادة وترك الألوان للوسائد، مثلًا إذا الاريكة بنية يمكن اختيار الوسائد باللون البيج، أو الزهري، وإذا الأريكة زهرية يتم اختيار الوسائد بلون واحد البيج أو البني.

بالنسبة للأرضية، يمكن إكسائها بالبلاط بلون فاتح بيج أو أبيض أو رمادي، أو تغطيتها بخشب الباركيه.

في السقف، يمكن اعتماد ديكور جبس بورد البسيط مع إنارة مخفية عبارة عن كورنيش نافر بحجم 50 سنتيمترًا، ويمكن أن تتوسط السقف ثريا مؤلفة من لمبات عدة. ويمكن الاكتفاء بالسقف المستعار حيث تدخل فيه "سبوتات" إذا كانت الأرضية باركيه. ومن الرائج اليوم التفريغ داخل السقف المستعار وتثبيت وحدات الإنارة المخفية مع مادة "البليكي".

السجادة تأتي على شكل قطعة صغيرة يسهل إزالتها، تتكئ إليها طاولة الوسط عبارة عن صندوق خشب حولها رفّان يمكن أن يدخل في تصميمها الكروم والمرايا والنحاس.

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