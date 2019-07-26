نصائح لشراء الأريكة المناسبة لغرفة المعيشة

تتركز موديل غرفة المعيشة حول ألوان الأريكة الرئيسة فيها لموسم صيف 2019، مع الإشارة إلى أنَّ غرف المعيشة عبارة عن مساحات تضمُّ أفراد الأسرة بعد عناء يوم طويل، ما يتطلَّب بالتالي تأثيثها وإعداد ديكور لها بطريقة مدروسة.

من السائد أن تحمل الكنبة الرئيسة لونًا وحيدًا



أقمشة الكنب الرائجة أخيرًا في ديكور غرف المعيشة سادة، وعنها يقول خبير الديكور كميل شرابيا* لـ"سيدتي. نت": المنسوجات المُعرَّقة أو المُطبَّعة بالرسوم أفلت موضتها، فيما يغلب على الأقمشة عمومًا، اللون السكَّري ومندرجاته، أو الرمادي، إضافةً إلى ألوان أخرى (الأبيض، مثلًا). ويشرح شرابيا لـ"سيدتي. نت" أنَّ "السائد هو أن تحمل الكنبة الرئيسة لونًا وحيدًا، بيد أنَّه لا مانع في تحقيق توليفة من الألوان في الوسائدالجانبيَّة".



يُلاحظ في تصميمات أثاث غرف المعيشة، الاستغناء جزئيًّا عن أطقم الكنب الكاملة، خصوصًا في المساحات المحدودة، مع الاكتفاء بـ"صوفا" وكرسيين منفردين، أو مجموعة من القطع المفردة مختلفة التصميمات، وبلون مخالف للكنبة الرئيسة.

أمَّا في شأن الوسائد، التي تُعدُّ من مؤثِّرات الديكور الأكثر أهميَّة، فهي غالبًا ما تُختار بلون مخالف للون الكنب، كما أنّ دورها هو كسر جمود اللون السادة الخاصّ بالأريكة الرئيسة.



عند شراء الأريكة

حجم الأريكة أن يوازي ثلاثة أرباع مساحة الجدار، الذي يقع خلفها

ثمّة إرشادات في الديكور يُعدِّدها "سيدتي. نت" في الآتي، عند شراء الأريكة:

• الحجم: يوازي حجم الأريكة ثلاثة أرباع مساحة الجدار، الذي يقع خلفها. (مثلًا: إذا بلغ عرض الجدار أربعة أمتار، يُفضّل اختيار الصوفا بحجم ثلاثة أمتار). وفي شان طول الأريكة، يجب البعد عن اختيارها مرتفعة، لغرفةٍ ذات سقف منخفض. (مثلًا: في حال كان ارتفاع السقف يبلغ 2.80 مترًا، لا يجب أن يتعدى ارتفاع ظهر الأريكة 90 سنتيمرًا).

• الطاولات: من المعلومِ أنَّ الطاولات تكثر في غرفة الجلوس، وتشمل تلك التي تتوسَّط الجلسة، وأخرى جانبيَّة، وأيضًا تلك التي تلعب وظيفة الضيافة، وقد تكون مفردة، أومجموعة تُرتَّب بصورة متداخلة. الطاولات الرائجة حسب شرابيا، مختلفة في الارتفاعات والتصميمات والألوان والخامات، ويبرز الخشب بينها خصوصًا. وتحضر الخزانة ذات الأدراج غالبًا في غرفة المعيشة، وتُستخدم لغرض وظيفي مُتمثِّل في التخزين، وأيضًا جمالي، وهي غالبًا ما تكون مُعدَّة من الخشب، وقد يُضاف إليها الزجاج الشفَّاف والمزركش.

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