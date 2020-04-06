نصائح لتقشير البشرة باستخدام الفواكه

تسعى الفتيات دائما للحصول على وجه مشرق وناصع، مهما كلفهن الأمر، وظهرت خلال الفترة الماضية ما يسمى بالتقشير بأحماض الفواكه، وهي عملية التخلص من الطبقة السطحية

للجلد ورغم نتائجه المبهرة إلا أن استخدامه بشكل خاطىء قد يسبب أضرار بالغة بالبشرة .

أضرار الاستخدام الخاطىء للتقشير بحمض الفواكه:

إصابة البشرة بالإحمرار

زيادة احتمالية التعرض للالتهابات.

زيادة احتمالية التعرض للحروق الناجمة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس.

زيادة جفاف البشرة.

الاستخدام الصحيح للتقشير بأحماض الفواكه:

تجنب وضع حمض الفواكه على الأماكن الأكثر حساسية في الوجه، مثل: العين، وحول الفم، وحول فتحات الأنف.

لا يجب تقشير البشرة بأحماض الفواكه إلا مرة سنوياً، ويفضل في فصل الشتاء.

يمنع التعرض لأشعة الشمس خلال الخضوع لجلسات التقشيراستخدام كريم واقٍ من الشمس بدرجة حماية لا تقل عن40% الاهتمام بترطيب البشرة وشرب كميات مناسبة من الماء

أن يكون التقشير لدى طبيب مختص في عيادة جلدية لتفادي احتمالية حرق الوجه.

تنظف البشرة جيداً قبل التقشير، بوضع كريمات فيها بعض مكوّنات أحماض الفواكه لتهيئة البشرة.

يوضع كريم مرطب بعد إزالة الأحماض عن الوجه تماماً.

تحتاج أحياناً البشرة إلى أكثر من جلسة لرؤية النتائج، ويجب أن يكون الفاصل بين كل جلسة وأخرى لمدة أسبوعين.

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