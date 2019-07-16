5 نصائح لتحسين علاقتك بحماتك قبل الزواج

عندما تتزوجين فأنتِ لا ترتبطين بزوجك فقط، وإنما تندمج عائلتك مع عائلته، ومن منا يريد أن يبدأ حياته بمشاكل مع عائلة شريكه؟ إذا كنتِ تخططين لزواجك قريباً، وكان هناك مشاكل بينك وبين حماتك، فلا زالت أمامك فرصة لتحسين علاقتك بها قبل الزواج.. وإليكِ 5 طرق تساعدك على تحسين علاقتك بحماتك قبل الزواج..



1- ابدئي أنتِ

إذا كانت رغبتك صادقة في تحسين علاقتك بحماتك، لن تهتمي بمن يبدأ بأخذ خطوات إيجابية تجاه الآخر، لهذا ابدئي أنتِ بتحسين تعاملك مع حماتك، ستلاحظ هي التغيير، وستجدين ردة فعل إيجابية في المقابل.



2- ابدئي خطابك بخطوط رئيسة

لا تستغرقي في الحديث مع حماتك عن مشاكلكما فحسب، بل جهّزي خطوط رئيسة للتحدث بشأنها، مثلاً أخبريها أنكِ غير سعيدة بوجود خلاف بينكما، وأنكِ تريدين التحدث عن هذا الخلاف من أجل الوصول إلى تسوية، هذه البداية تساعدك على تهدئة مشاعرك، ومن ثم توصيل أفكارك بنحو حكيم وسليم.



3- أعدّي نفسك

كما تخططين لحفل زفافك، خطّطي للحديث مع حماتك عن خلافاتكما، رتبي أفكارك، واختاري كلماتك بعناية، واحرصي على تهدئة أعصابك واستخدام خطاب لطيف.. هذا الإعداد سيجعلكِ أهدأ عند المواجهة، ويضمن عدم استخدام كلمات أو التعرض لانفعال يزيد الأمر سوءاً.



4- أنتِ تفعلين هذا لإرضاء ضميرك

لأنكِ لا تعرفين ما هي ردة فعل الطرف الآخر، كوني على يقين أنكِ تفعلين هذا لأنه الصواب، وأنكِ ترضين ضميرك في البداية، هذه الفكرة ستكون مريحة إذا قوبلت محاولاتك بالرفض أو جرى التعامل معكِ بطريقة سيئة.



5- الوقت ليس متأخراً

حتى إن كانت مشاكلك مع حماتك منذ وقت طويل، فالوقت ليس متأخراً للتصالح معها، لا تنتظري الوقت المناسب، فالوقت المناسب هو الآن.