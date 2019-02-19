12 نصيحة لتنظيف بيتك وبقائه مرتّباً دوماً

إن كنتِ عاملة جهّزي ما تودّين عمله كوجبة غداء في الليل أو في الصباح الباكر

كل ربة منزل تحب أن ترى دائماً بيتها مرتب ونظيف لكنها لا تجد وقتاً لعمل كل ما هو مطلوب منها خاصة إن كانت إمرأة عاملة ولديها أطفال ويتسببون بالفوضى الدائمة في المنزل.

وفي هذا المقال نقدم مجموعة من النصائح والأفكار لتنظيم الوقت ليبقى بيتك دائماً نظيف ومرتب:

1- تحدّيد الوقت الذي تكونين فيه في قمّة نشاطك حتّى تبدئي العملَ في هذا الوقت وفترة الصباح هي الوقت الأنسب إن كنتِ من السيدات اللاتي لا يتأخرن في السهر ليلاً.

2- يجب تحديد المهامّ التي ستقومين بها يوميّاً، حيث يمكنك وضع جدول يُحدد هذه المهام، ولا تضعي مهامَ كبيرة وكثيرة في اليوم نفسه بل اكتفي بوضع ثلاث أو أربع مهمّات.

3- عودي أطفالك على التعاون معك ومساعدتك حتّى تُضفي جوّ من المرح إلى العمل المنزليّ الذي يغلبُ عليه طابعُ الملل.

4- ضعي وقتاً للاستراحة في جدولك مثلاً يُمكنكِ القيام بكنس المنزل ومسحه ومسح الغبار، ثمّ أخذ استراحة قصيرة قبل البدْء بعملية الطهي.

5- التزمي بالجدول الذي وضعتِه وفي نهاية اليوم ضعي إشارة بجانب العمل الذي لم تقومي به؛ حتّى تتغلّبي على هذه المُشكلة وتُنجزي المطلوب منكِ يوميّاً.

6- لا بُدّ أن يكون في الجدول قسم للمهام الأسبوعية والشهرية فهذا التنظيم سيُخفّف عنك الكثير من العمل اليوميّ.

7- حافظي على الوقت ولا تُهدريه دون فائدة حيث يجب أن يتخلّل يومك وقتٌ لكِ ووقتٌ للجلوس مع أطفالكِ والمذاكرة لهم إن كانوا في المدارس، وهناك أيضاً وقتٌ للنوم.

8- استغلّي وقت ذهاب أطفالكِ للمدرسة ورتّبي المنزل وجهزي الطعام قبل عودتهم.

9- التزمي بالوقت المُحدّد للمهام اليوميّة، فإعداد وجبة الغداء والغسيل وغسل الأطباق لا بُد أن تنتهي خلال ساعتين، فإن لم تستطيعي إنهاء هذه المهمات في وقتها فأنتِ بحاجة لأن تتعلمي الإسراع في العمل بقدر استطاعتك.

10- حدّدي مهمّة تقومي بها كُلّ أسبوع ولا تُهمليها فهذا سيزيدُ من أعباء الأعمال المنزليّة عليكِ.

11- إن كنتِ عاملة جهّزي ما تودّين عمله كوجبة غداء في الليل، أو في الصباح الباكر، فالطهي من أكثر الأعمال اليومية التي تتطلب وقتاً منكِ.

12- ابتعدي عن التوتّر ولا تستهيني بأي عمل تقومين به لأنّ كلّ ما تقومين به هو إنجاز يستوجبُ رفع معنوياتكِ ولا تنسي أن تقومي بتغيير الروتين وألا تقضي يومك في العمل المنزليّ، بل اخرجي مع صديقاتك أو أقاربك أو ادعيهم للقدوم عندك لأن الروتين سيجعلك تشعرين بالإحباط يوماً بعد يوم.

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