نصائح لتنظيف موكيت المنزل وتعطيره

نقدِّم لك سيدتي طريقة تنظيف الموكيت وتعطيره للحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة، في الآتي:

طريقة تنظيف الموكيت

من الضروري المُسارعة إلى تنظيف الانسكابات فور سقوطها على الموكيت، قبل أن تجفَّ

يُكنس الموكيت، أسبوعيًّا، بواسطة مكنسة كهربائية تمتصُّ الأوساخ من أعماق الألياف. علمًا أن التنظيف بالمكنسة الكهربائية بانتظام يُحافظ على مظهر الموكيت ورائحته المنعشة. من المُفضَّل حماية الموكيت كثير الاستعمال، ولا سيَّما ذلك المتواجد في مناطق قريبة من الباب الخارجي أو المطبخ. يُسارع إلى تنظيف الانسكابات فور سقوطها على الموكيت، وذلك قبل أن تجفَّ، من خلال استخدام منشفة أو مناشف ورقية نظيفة لامتصاص البقعة. ثمَّ، يُسكب كمّ من الـ"بيكينغ باودر" فوقها، ويُترك لـ15 دقيقة. تُعالج البقع الظاهرة على الموكيت حسب نوعها؛ إذا كانت لزجة ضعي عليها مُكعَّبًا من الثلج حتَّى تصبح صلبةً، فتسهل إزالتها. أمَّا في شأن البقع الدهنيَّة، فيجب تثبيت قطعة من القماش فوقها، ثمَّ تُمرَّر المكواة عليها، وتُغسل بالماء. لمعالجة البقع القديمة، يُنصح بالاستعانة بمواد كيميائيَّة مُقاومة للبقع، وفي هذا الإطار يصحُّ استخدم زجاجة رش مليئة بالخلِّ في المنطقة، التي تُمسح بمنشفة. وإذا كانت البقعة عنيدة، يُنصح بتشبيع المنطقة بالخل أو بمنظِّف خاصّ، فرش بالـ"بيكينغ صودا"، وكنسه بعد أن يجفَّ.



التنظيف اليدوي

• يُنصح باستخدام المكنسة الكهربائية لتنظيف الموكيت من الغبار والأتربة العالقة عليه، مع التركيز على كنس أطرافه.

• يُفضَّل تنظيف الموكيت بإسفنجة مُبلَّلة بالخلّ المُخفّف بالماء، مع الحرص على تجنُّب استعمال الفرشاة الخشنة، منعًا من تلف وبره.

إزالة الروائح عن الموكيت

• يُعدُّ مزيجً مؤلَّف، من: كوب من البوراكس (متوافر في محلات الأجهزة) وكوب من دقيق الذرة ونصف الكوب من الـ"بيكينغ صودا"، بُغية إزالة الروائح غير المُستحبَّة عن المكيت.

• يُعطَّر الموكيت، باستخدام أحد أنواع البودرة الخاصَّة به.

البقع الظاهرة على الموكيت تُعالج حسب نوعها

نصائح...

• يُمنع دخول أفراد العائلة والضيوف، منتعلين أحذيتهم المتّسخة، إلى الغرف المكسوّة بالسجاد والموكيت، تلافيًا لئلا ينقلوا الغبار والأتربة إليه.

• يُنظَّف الموكيت الذي يفترش أرضيَّة كلٍّ من غرف المعيشة والأطفال، يوميًّا، بواسطة المكنسة الكهربائية، لأنه سريعة الاتساخ.

• يُمسح الموكيت بفوطة من الإسفنج، مُبلَّلة بمزيج مؤلَّف من الماء والخلِّ، وذلك لثلاث مرَّات في الأسبوع، بُغية الحفاظ على بريقه.

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