نصائح لحل الخلافات المالية بين الزوجين!

الخلافات المالية بين الزوجين من أشهر المشكلات الشائعة التي قد تضر بأسس العلاقة، حيث يعاني كثير من الأزواج من تلك المشكلة على اختلاف المستويات المادية.

ولذلك سوف نستعرض في هذا المقال كيفية التغلب على الخلافات الزوجية في الأمور المالية:

1. تقبل اختلاف الشخصيات المالية

كثيرًا ما يكون السبب الأساسي وراء الخلافات المالية بين الزوجين اختلاف الشخصيات، إذ يفكر كل منهما في المال بشكل مختلف، يكون أحد الشخصين منفقاً بشكل مفرط، فلا يمانع في دفع ثمن باهظ مقابل أشياء غير ضرورية، بينما يكون الشريك الآخر مدخراً بطبيعته ويفضل السعي وراء الصفقات الموفرة.

ولمعالجة تلك المشكلة يجب الاتفاق بين الطرفين بصراحة وهدوء ووضع أسلوب مناسب للإنفاق المختلط لتلبية احتياجات الطرفين.

2. الشفافية المالية

يجب على الزوجين مصارحة بعضهما منذ البداية بكل شيء متعلق بالأمور المالية وما يملك كل طرف، لكن أيضاً يجب توضيح حجم الالتزامات المادية والديون التي تتطلب سدادها، حتى إن اتفقتما على الاستقلالية المالية لكل شخص، يجب الاتفاق كذلك على طريقة الإنفاق داخل المنزل وكيفية تحمل الالتزامات المادية العائلية وتحديد خطة مستقبلية للادخار.

3. المشاركة المالية

في حالة وجود أي أمر يحتاج إلى السداد كدين أو أقساط مالية، يجب الاتفاق على كيفية سداده ومشاركة الطرفين معاً، فقد يكون بعض الديون الخفية سبباً في حدوث خلاف دون دراية من أحد الطرفين.

4. وضع ميزانية للإنفاق

يجب أن يتفق الزوجان منذ بداية العلاقة على وضع خطة مناسبة وميزانية لتغطية جميع احتياجات المنزل والمصروفات الشخصية لكل منهما، كما يجب تعديل تلك الميزانية بتغير الظروف كولادة طفل جديد أو دخول الأطفال للمدرسة أو زيادة النفقات الشهرية واحتياجات المنزل أو تغير الظروف الاقتصادية العامة وارتفاع الأسعار.

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