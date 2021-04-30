نصائح لصيام آمن لمرضى السكري والقلب

يعتبر مرضى السكري والقلب والضغط من الفئات المحتاجة لوضع خاص أثناء رمضان وقيامهم بالعبادات والطاعات، خاصة أن الشهر المبارك يحل للعام الثاني تواليا في ظل تفشي جائحة كورونا.

وقدم أطباء نصائح طبية قيمة لمرضى السكري والضغط والقلب لأجل اتباعها في هذه الفترة من الصيام والعبادة، ليكونوا على استعداد تام لصوم الشهر الفضيل وهم مطمئنون.

وإضافة إلى ذلك أوصى أطباء بضرورة الاهتمام بمدة النوم وجودته خلال شهر رمضان.

وحث خبير في طبّ النوم من مستشفى كليفلاند كلينك أوهايو في الولايات المتحدة الصائمين بالبحث عن السبل الكفيلة بضمان تمتعهم بقسط كاف من النوم الجيد خلال شهر رمضان، مؤكدا أن هذا الأمر يمكن أن يدعم الصيام ويعزز عمل الجهاز المناعي.

وقال الدكتور فيشال شاه من مركز اضطرابات النوم التابع لمستشفى كليفلاند كلينك، إنه من المعروف أن مستوى إنتاجية الفرد في العمل يتحسّن عندما يحصل على قسط كاف من النوم الجيد، مستدركا أن الأبحاث أظهرت أن النوم “يؤثر أيضا في مستويات الجوع والشبع”، موضحا أن الدراسات أظهرت أن “الحرمان الجزئي من النوم يرتبط بالتغيّرات التي تحصل في هرموني تنظيم الشهية؛ اللبتين والغريلين، ما قد يصعّب الصيام”.



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