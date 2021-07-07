قدمت شركة هيونداي موتور عدداً من النصائح المهمة لمالكي السيارات في جميع أنحاء المنطقة حول أهمية العناية بمركباتهم مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وذلك لتجنب المشكلات الكبرى التي قد تحدث أثناء القيادة.

ويتعين على السائقين توخي الحذر الشديد بتخصيص بعض الوقت لفحص سياراتهم والتجهيز الجيد لرحلاتهم خلال فصل الصيف، مع تواصل درجات الحرارة في الارتفاع.

لذا قامت هيونداي بمشاركة 11 نصيحة قيمة، لقيادة أكثر أماناً، كما ستساعد هذه النصائح في حماية السيارات وإطالة عمرها.

وقال بانغ سون جيونغ، نائب الرئيس ورئيس عمليات الشرق الأوسط وأفريقيا في هيونداي: " نتفهم في هيونداي أهمية رعاية عملائنا خلال فصل الصيف، لذا شارك فريقنا من الفنيين ذوي الخبرة قائمة بالنصائح الحيوية التي تساعد على زيادة سلامة العملاء على الطرق وتمكّن الجميع من الاستمتاع برحلات سلسة وقيادة آمنة مهما كانت درجة الحرارة".

وأضاف: "يواجه العملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا صعوبات في القيادة مع ارتفاع الحرارة والرطوبة خلال الصيف، حيث تصل درجات الحرارة إلى ما يقرب من 50 درجة مئوية أحياناً، وتزيد معاناتهم أكثر إذا لم تتم عملية صيانة السيارة بانتظام ".

نصائح لصيانة السيارات عند ارتفاع الحرارة خلال فصل الصيف

1- العناية بالمحرك

تزداد حرارة المركبات في الصيف عادةً. بالاضافة الى أن القيادة الثقيلة والرحلات الطويلة يمكن أن تؤدي أيضاً إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك. لذا تحتاج أنظمة المحرك إلى فحوصات شاملة خلال أيام الصيف الحارة والرحلات الطويلة، مثل التحقق من زيت تشحيم المحرك، فإذا أصبح الزيت داكن اللون أو تراكم الكثير من الأتربة والشوائب، قم بتغيير الزيت واستبدل فلتر الزيت. وتوصي هونداي بتغيير زيت المحرك كل 10 ألاف كيلومتر، إلا أنه في ظل ظروف القيادة الصعبة، يفضل تغيير الزيت كل 5 ألاف كيلومتر. ويتعين عليك دائماً مراجعة دليل المستخدم الخاص بسيارتك للحصول على المزيد من المعلومات حول فترات تغيير الزيت. كما يجب التحقق من مستويات سائل تبريد المحرك ومروحة التبريد.

2- ضغط الهواء في الإطارات

تأكد من فحص ضغط الهواء على جميع الإطارات، قبل القيام بأية رحلة، فالإطارات المنتفخة بشكل صحيح تمنع مشكلات انخفاض ضغط الإطار أو انفجار الإطار وتمزقه. كما يساعد الضغط الصحيح للإطار السائق على السفر لرحلات طويلة دون استهلاك الكثير من الوقود.

3- نظام المكيف

يمكن أن تؤدي حرارة الصيف المرتفعة، خلال الرحلات بالسيارة، لمفاجآت غير سارة للركاب إذا كان نظام تكييف الهواء لا يعمل بشكل صحيح أو ينفث الهواء الساخن، لذا عليك الذهاب بالسيارة إلى ورشة الإصلاح لتشخيص المشكلة على الفور.

4- البطارية

قد تستنزف ظروف الحرارة الشديدة أحياناً طاقة البطارية، لذلك قم بفحص البطارية واختبارها لمعرفة ما إذا كان لديك سعة كافية، وتحديد أي مشكلات متوقعة أو تلف محتمل.

5- مظلات الشمس

استخدم مظلات الشمس (الشماسات) ذات الجودة العالية لزجاج سيارتك، إذا كنت ستوقف سيارتك في مكان خارجي. حيث تساعد هذه المظلات ذات الأسعار المعقولة على حماية لوحة التحكم وعجلة القيادة من أشعة الشمس، وتضمن بقاء المقصورة أكثر برودة.

6- الشمع الخارجي

بعد غسل سيارتك، قم بتشميع السيارة لحماية الطلاء الخارجي. سيحافظ ذلك على مظهر السيارة الجديد ويمكن أن يضيف طبقة إضافية من الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

7- افحص السوائل

جودة الزيت هي الأهم، يمكن أن يقلل الزيت المتسخ من الأداء ويرفع حرارة محركك فيعمل بسلاسة أقل. كما يمكن أن تترسب الزيوت وتبدأ السوائل في الانفصال مما قد يؤدي إلى مشاكل في المحرك. لذا تحقق وتأكد من وجود سوائل كافية كزيت المحرك، وسائل الفرامل، وسائل ناقل الحركة. وإذا أصبح الزيت داكن اللون أو كان هناك الكثير من الترسبات والشوائب والأتربة، قم بتغييره واستبدل فلتر الزيت أيضاً.

8- فلاتر الهواء

خلال الأجواء الحارة؛ يجب أن تفحص فلتر هواء المقصورة الذي يحجب - عند استخدام مكيف - الغبار والملوثات الأخرى مثل حبوب اللقاح والأتربة بعيداً عن سيارتك. ويمكن أن يساعد وجود فلتر هواء نظيف في تحسين جودة الهواء داخل المقصورة وتمكين نظام التبريد من العمل بشكل أكثر كفاءة.

9- لا تترك داخل السيارة مواد قابلة للاشتعال

يجب عدم ترك أو تخزين العناصر القابلة للاشتعال داخل السيارة على الإطلاق، مثل معقمات اليد والعطور وعلب مزيل العرق، لأنها يمكن أن تسبب أضراراً جسيمة إذا تركت في الطقس الحار لفترة طويلة.

10- حقيبة الطوارئ

تأكد من وجود مجموعة أدوات الطوارئ داخل السيارة التي تتضمن شاحن للهاتف المحمول لاستخدامها في حال حدوث أي مشكلة غير متوقعة. وقد تم تجهيز جميع سيارات هيونداي بمجموعة أدوات المساعدة على الطريق.

11- المسّاحات

قم بتغيير المسّاحات القديمة أو المتشققة، فقد تحتاجها لمساعدتك في الحصول على رؤية أفضل أثناء العواصف الصيفية أو الطقس المغبر. ويجب أن تتأكد من أن المسّاحات في حالة جيدة إذا كان الصيف في مكان إقامتك يشهد سقوطاً مفاجئاً للأمطار من حين لآخر. لأن المسّاحات البالية تترك خطوطاً على الزجاج الأمامي؛ وقد يؤثر ذلك على قيادتك أيضاً. لذلك، عند أخذ سيارتك لمراكز الصيانة والخدمة، استفسر عن سلامة المسّاحات.

نبذة عن هيونداي موتور

تأسست شركة هيونداي موتور في العام 1967، وتعمل حاليا في 200 دولة حول العالم، ويزيد تعداد موظفيها عن 120 آلاف موظف مكرسين لمواجهة التحديات الفعلية الموجودة في مجال التنقل.

وتسعى هيونداي موتور لتسريع عملية تحولها إلى مزود حلول التنقل الذكي معتمدةً على رؤيتها "التقدم من أجل الإنسانية".

وتستثمر الشركة في التقنيات المتقدمة مثل الروبوتات والتنقل الجوي الحضري (UAM) لإيجاد حلول تنقل متطورة، وتعمل على مواصلة الابتكار لتقديم أفضل خدمات التنقل المستقبلية.

وتواصل هيونداي جهودها لتقديم مركبات خالية من الانبعاثات ومجهزة بخلايا وقود الهيدروجين، وتقنيات السيارات الكهربائية الرائدة، من أجل مستقبل مستدام للجميع.

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