نصائح لضمان استمتاعك بالزفاف الصيفي والتحضير له

حفل الزفاف في الصيف أمر رائع، خاصة عندما تتوفر لديكِ إمكانية إقامة الحفل في مكان مفتوح مثل حديقة أو شاطئ، ولكن مراعاة راحة ضيوفك من أجل ضمان استمتاعهم باليوم أمر مهم، لهذا عليكِ الانتباه لبعض الأمور عند التخطيط لحفل زفاف صيفي..



1- الحرارة يمكن أن تستنفد طاقة المدعوين

ضعي في اعتبارك مقدار ما تطلبينه من المدعوين من الوقوف أو المشي تحت أشعة الشمس، وقدر الإمكان حاولي توفير المقاعد أو وسائل النقل التي تناسب طبيعة المكان.



2- مزيل العرق

احتفظي بمزيل العرق في مكان قريب منكِ، كما يمكن أن توفري بعض العبوات للمدعوين إذا احتاجوا إليها.



3- مستحضر يحافظ على شعرك

الرطوبة قد تفسد تسريحة شعرك، اطلبي من مصفف الشعر نوع رذاذ مقاوم للرطوبة تحتفظين به يوم الزفاف من أجل الحفاظ على تسريحة شعرك.



4- الحماية من الشمس

تأكدي من وجود حماية لضيوفك من أشعة الشمس المباشرة، سواء توفير مظلات، أو اختيار أماكن وقوفهم تحت الأشجار.



5- حافظي على ترطيب المدعوين

وفّري المياه الباردة والعصائر والمثلجات قدر الإمكان، قد تكون أهم من الطعام في هذا اليوم.



6- مقاومة الحشرات

الصيف وحفل خارجي يعني ضيوفاً غير مرغوب بهم من قبل الحشرات، وفّري حماية لضيوفك من الحشرات عبر نوع من الرذاذ أو الشموع الطاردة للحشرات.



7- هدايا مفيدة وتلائم الحفل

فكّري في هدايا تفيد الضيوف وتعبّر عن نمط الحفل، مثل المراوح الورقية التي يمكن للضيوف استخدامها في الحصول على القليل من الهواء البارد.



8- واقي الشمس

لا تنسي تطبيق كريم واقي من الشمس كل ساعتين أو ثلاث على بشرتك، ويمكنك أيضاً توزيع عبوات صغيرة على المدعوين.



9- احمي قدميكِ

ستحتاجين إلى رش الرذاذ المضاد للتعرّق على قدميكِ لحمايتهما من الحرارة والرطوبة.



10- تجنّبي العشب الرطب

سواء رُشّ العشب، أو كان رطباً بفعل الرطوبة، فإن بقع العشب لن تعجبك أو تعجب ضيوفك، لهذا ابتعدي عنه.



11- الحفاظ على طعام الحفل

تحقّقي من متعهّد الطعام، وتأكدي من أنه يوفر حماية لطعام الحفل من الفساد بفعل الحرارة، واطلبي مساعدته لاختيار أصناف الطعام التي تصمد أمام حرارة يوم صيفي طويل، ولا تصرّي على صنف طعام ينصحكِ متعهد الطعام بتجنّبه، فغالباً لن يتذوقه المدعوّون على كل حال.



12- اختاري الأفكار الصيفية المنعشة

هناك الكثير من الأفكار الصيفية التي تلائم نمط حفل الزفاف، وتوفر الانتعاش والمتعة للضيوف، مثل عربة مثلّجات، أو رشاشات المياه من أجل فقرة ممتعة، اختاري منها ما يناسب ضيوفك وميزانيتك.