نصائح لطلاء غرفتك باللون الرمادي

يشعر البعض بالحيرة عند اختيار ألوان طلاء الجدران خوفاً من أن تكون غير مناسبة لألوان قطع الأثاث، لذلك يفضل اختيار اللون الرمادي الذى يعتبر أفضل الألوان المحايدة، كما يمكن إضافة ألوان أخرى محايدة معه، مما يضيف أناقة وجاذبية للغرفة، ولتحقيق ذلك، يجب اتباع بعض النصائح التي نتعرف عليها في هذا التقرير.

يفضل استخدام اللون الرمادى لطلاء جدران المنزل، لأنه من الألوان الشعبية التى يزداد استخدامها على مر السنين، سواء بالاكتفاء باللون الرمادى فقط أو بمزجه بألوان أخرى.

ولكن يفضل عند طلاء الجدران باللون الرمادى، اتباع النصائح التالية:

- يمكن إضافة ألوان أخرى للون الرمادي مثل اللون البني أو البيج والذي يعطي الشعور بالدفء أكثر عند استخدامه بمختلف غرف المنزل.

- يجب تعلم أساسيات الألوان الباردة مقابل الألوان الدافئة، لاختيار درجة اللون الصحيحة التي ترغب فيها.

- عند التفكير في اللون الرمادي الداكن كبديل للأزرق أو الأزرق الداكن، يجب معرفة أنه قد يتسبب في ظلام الغرفة، ويفضل الإكتفاء باختيار اللون الرمادى الداكن أيضًا عند شراء قطع الأثاث أو السجاد.

-يمكن مزج اللون الرمادي والبيج معاً، مما يضيف أناقة للجدران ويعطى الشعور بالدفء بالغرفة، لذلك يعتبر اللون البيج من الألوان المناسبة للرمادى.- يفضل مزج اللون الرمادي مع الألوان الطبيعية بمختلف درجاتها مثل اللون الأزرق والأخضر وغيرها من درجات الألوان الطبيعية، والتى تضيف أناقة للغرفة خاصة عند طلاء الجدران مع إضافة ديكور من الأحجار والخشب، مما يعطي الشعور بالدفء داخل الغرفة.

- يمكن أيضاً مزج اللون الرمادى بألوان أخرى مثل الوردي أو الأصفر أو الأزرق مما يجعل الجدران تبدو وكأنها لوحة فنية، أو مزج اللون الرمادى بالأسود أو الأبيض.

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