ما هو تقصف الشعر؟ هل تعاني من تقصف الشعر والنهايات المتكسرة ذات المظهر والملمس المزعجين؟ ما هي أسباب تقصف الشعر؟

في العادة تكون بروتينات الشعر مرتبة في تجمعات تدعى بالألياف الدقيقة (Macro-fibrils)، وقد تتسبب أحياناً بعض العوامل الخارجية والممارسات الخاطئة التي قد يقوم بها الفرد يوميًا تجاه شعره بانفصال بروتينات هذه التجمعات عن بعضها من الجهة الحرة للشعرة، لتظهر الشعرة متقصفة وغير صحية من أطرافها.

وهنا يجدر التنويه، إلى أن التقصف الحاصل قد لا يقتصر على أطراف الشعرة فحسب، بل من الممكن أن يطال أي جزء من الشعرة.

إذا كنتِ من الأشخاص الذين يعانون من جفاف الشعر وتقصفه، سنقدم لكِ في هذا المقال أسباب تقصف الشعر ومجموعة نصائح لعلاج تقصف الشعر:

أسباب تقصف الشعر

1- جفاف الشعر وضعفه العام نتيجة ممارسات خاطئة، مثل:

- الإفراط في تعريضه لمصادر التصفيف والتجفيف الحراري يومياً، مثل السشوار ومكواة الشعر.

- الإفراط في تعريضه للمواد الكيميائية، مثل الصبغات ومواد فرد الشعر بمختلف أنواعها ومواد التصفيف اليومية.

- التعامل بعنف مع الشعر، مثل: تمشيط الشعر المبلل بقوة، محاولة فك عقد الشعر بطرق غير سليمة.

- استعمال أدوات ومواد تصفيف ذات جودة منخفضة، مثل المقصات الصدئة لقص أطراف الشعر.

- إهمال العناية الدورية بالشعر، مثل قص أطراف الشعر والقيام بالترطيب العميق للشعر بشكل منتظم.

- الإفراط في غسيل الشعر.

2- جفاف الشعر الناتج عن عوامل طبيعية في البيئة المحيطة، مثل:

- ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

- تعريض الشعر لأشعة الشمس الحارقة.

- الرياح وبرودة الطقس.

3- ضعف الشعر الناتج عن عوامل داخلية ومشاكل صحية، مثل:

- اتباع نظام غذائي غير صحي وغير متوازن.

- خلل في الهرمونات.

- نقص شديد في بعض العناصر الغذائية الهامة من معادن وفيتامينات.

وهناك مجموعة من النصائح لتجنب تقصف الشعر:

1- يجب قص الشعر كل فترة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع، يتم من خلالها إزالة أطراف الشعر المتقصفة.

2- اختيار شامبو وبلسم خاص للشعر الجاف والمقصف، مما يساعد في ترطيب الشعر وتحسين حالته.

3- حماية الشعر من العوامل البيئية الضارة مثل الشمس والحرارة والبرد والرياح، وذلك من خلال وضع قبعة على الرأس في الطقس القاسي.

4- تضمين النظام الغذائي اليومي الأغذية المفيدة لصحة الشعر، مثل الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات، ومن بين هذه الأطعمة التوت والأفوكادو والخضروات الورقية الخضراء والبرتقال.

5- تجنب تعريض الشعر للحرارة أو المواد الكيميائية التي تزيد من جفافه وضعفه وتقصفه وتلف نهاياته.

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