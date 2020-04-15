أسباب قشرة الرأس وأهم الوصفات الطبيعية لعلاجها

قشرة الشعر هي عبارة عن خلايا ميتة في فروة الرأس تتجمّع على شكل قشور وتسمى بقشرة الرأس، ويمكن أن تظهر في الحاجب، والعين، والوجه، ويرافقها الحكة وتهيج البشرة.

من أسباب قشرة الرأس:

1.وجود اختلال في نسب إفراز الهرمونات في الجسم أن يُحدث بالضرورة خلل في الخلايا وإفرازاتها ومن ضمنها خلايا فروة الرأس.

2.بعض الأنواع من الأطعمة من شأنها أن تُحدث حساسيّة في الجسم فتبدأ الحكّة وتظهر القشرة تدريجياً.

3.توثرالحالة النفسيّة للشخص على حالته الصحيّة، وعندما يسوء المزاج، ويتعرّض الشخص للضغط العصبي.

4.إنّ الأطعمة الغنيّة بالدهون، والمواد الغذائية الدسمة مثل الزبدة والقشطة، تساعد على ظهور القشرة في فروة الرأس.

5.الاستخدام المفرط للمواد الكيميائية الخاصّة بالعناية بالشعر مثل الصبغات تؤدي إلى تلف في الشعر، وخاصّة فروة الرأس.

6.الحالة الجوية دائماً، فالطقس البارد يؤدي إلى حدوث جفاف بفروة الرأس وبالتالي ظهور القشرة.

7.وجود الفطريات في فروة الرأس والتي تعيش بشكل طبيعي وتتغذى على المواد الدهنية التي تفرزها الغدد الدهنية

8.استخدام الماء الحار في غسل الشعر يؤدي إلى زيادة قشرة الشعر و عدم تعريض الشعر لأشعة الشمس.

9.الإصابة الصدفية والأكزيما .

أما أهم الوصفات الطبيعية لعلاج قشرة الرأس، هي:

•وضع زيت الزيتون على فروة الرأس ويمشط الشعر، ثم توضع البيكينج صودا على فروة الرأس، وتُفرك جيداً للتخلص من القشرة.

•يخلط كل من زيت الزيتون واللوز والقرفة ويتم تدليك فروة الرأس، وتساعد هذه المواد في التخفيف من قشرة الرأس.

•يتم خلط خل التفاح مع الماء كميات متساوية، وغسل الشعر به ويُترك لمدة ربع ساعة مع التدليك الجيد، ثم يغسل الشعر جيداً بالماء.

•يُفرك الشعر بالليمون بعد تخفيفه بالماء.

•خلط اللبن مع عصير الليمون، ويوضع على فروة الرأس مع الفرك بشكل جيد.

•صفار البيض: يخلط صفار البيض جيداً ثم يوضع على الشعر.

•زيت شجرة الشاي وزيت نبات الألوفيرا الذي يخفّف الحكة ويلطف فروة الرأس.

•زيت بذور جوز الهند.

•زيت بذور الحلبة.

•زيت بذوراللوز.

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لا تصدقي هذه الخرافات عند العناية ببشرتك

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