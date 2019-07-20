نصائح لعلاج مشاكل النحف لدى الأطفال

العديد من الأمهات يعتقدن أن أطفالهن مصابون بالنحافة، ويبدأن بمحاولة زيادة أوزانهم بطرق كثيرة دون الرجوع إلى طبيب، ولكن الطفل النحيف يجب أن يكون، وزنه أقل بـ5% أو أكثر من الوزن الصحي، كما يجب أن يُشخّص الطفل والتعامل مع مشكلة نحافته عبر طبيب متخصص. وإليكِ 3 خطوات للتعامل مع مشكلة نحافة الطفل.



1- استشارة الطبيب

أولاً يجب التوجه إلى طبيب متخصص في التغذية من أجل إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لتحديد حالة الطفل ومعرفة سبب النحافة، فقد يكون السبب هو اضطراب في الغدد المسؤولة عن إفراز الهرمونات، أو أن الطفل يعاني من الحساسية ضد أنواع معيّنة من الطعام، أو يعاني من مشكلة في الجهاز الهضمي تفقده شهيته.



2- الالتزام بنظام غذائي مناسب

بعد تحديد سبب النحافة، سيصف لكِ الطبيب النظام الغذائي المناسب لحالة طفلك، حيث يجب أن يحتوي على عناصر غذائية متكاملة تلبي احتياجات جسم الطفل من الفيتامينات والعناصر الغذائية، مع الأخذ في الاعتبار تجنّب المواد الغذائية التي يعاني الطفل من حساسية ضدها.



3- الانتظام في ممارسة الرياضة

النشاط البدني يعزّز الصحة العامة لطفلك، كما أنه يساعد على زيادة شهيته.. ساعدي طفلك على اختيار الرياضة المناسبة له، وشجعيه على الانتظام في ممارسة تمارينه الرياضية.