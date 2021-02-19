نصائح لعيش نمط حياة صحية

هل أنت مستعد لاتباع هذه الخطوات من أجل أسلوب حياة أكثر صحة ؟ إذا هذه النصائح تعد جيدة لك.
1. تناول المزيد من الأطعمة النباتية
هذا لا يعني التخلي عن جميع الأطعمة الحيوانية وأن تتحول إلى شخص نباتي بل يعني اتباع نظام غذائي متوازن يتكون بشكل أساسي من الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضروات والخبز والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات.
تشير الدراسات إلى أن النظام الغذائي الغني بالأطعمة النباتية، مع مصادر حيوانية أقل، له فوائد صحية وبيئية أكثر
ويعد تناول المزيد من الأطعمة النباتية أيضًا طريقة سهلة لضمان حصولك على الفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية الأساسية التي تحتاجها للمساعدة في الحفاظ على صحتك.
2. اجعل الوجبات الخفيفة مفيدة
نظراً إلى أن معظمنا يحب تناول الوجبات الخفيفة، فمن المهم جعل الوجبات الخفيفة التي نتناولها مفيدة. وهذا يعني اختيار وجبات خفيفة صحية تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية.
وتعد المكسرات واحدة من أسهل الوجبات الخفيفة وأكثرها ملاءمة، كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية. وتوفر المكسرات النيئة أو المحمصة الألياف الغذائية والبروتين والدهون الصحية بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى.
وهناك الكثير من الطرق لدمج المكسرات في وجباتك الخفيفة.
3. النشاط البدني
إلى جانب اتباعك لنظام غذائي صحي و متوازن، من المهم أيضا المحافظة على لياقة الجسم وصحته من خلال ممارسة الرياضة بانتظام.
حيث يوصى بممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة تقريبًا في معظم أيام الأسبوع، إذا كنت تتجه عادة إلى صالة الألعاب الرياضية أو أي مرفق رياضي آخر، فقد يحتاج نظام التدريب الخاص بك إلى أن يبدو مختلفًا قليلاً في هذه الفتره و مع استمرار انتشار الوباء في العالم. لماذا لا تنتهز الفرصة لتجربة شيء جديد ؟توجه إلى حديقتك، أو أربط حذاءه الرياضي للتنزه أو الركض في منطقتك.
وإن كنت تعاني من نقص في فيتامين (د)، فإن الحصول على بعض ضوء الشمس في الخارج قد يكون ما يحتاجه جسمك.
نصيحة: تعد المكسرات مصادر رائعة للطاقة والبروتين، مما يجعلها مثالية قبل التمرين أو أثناءه أو بعده.
4. احصل على قسط كافٍ من النوم؛
يحتاج جسمك إلى النوم لإصلاح نفسه والمساعدة في إعدادك ليوم مثمر. وسيساعدك اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام في الحصول على نوم جيد ليلاً، ولكن إذا كنت لا تغفو بسهولة، فحاول الحد من الكافيين قبل النوم وإغلاق أجهزتك.
5. إدارة التوتر
الآن وأكثر من أي وقت مضى، نحن نفكر ونتحدث عن طرق لإدارة التوتر. فالإجهاد ضار بوظيفة الجهاز المناعي، لذلك من الجيد إيجاد طرق للسيطرة عليه. يمكن أن يساعدك الذهاب في نزهة بالخارج أو التواصل مع أصدقائك أو ممارسة التأمل على تحسين صحتك العقلية والحفاظ على مستويات التوتر منخفضة.
Via SyndiGate.info
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