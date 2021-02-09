هل العدس يكافح مرض السرطان؟

شوربة العدس أحد الوجبات التقليدية أثناء فصل الشتاء البارد ويعتبر العدس أحد أفراد عائلة البقوليات الغنية بالفوائد الغذائية.

يحتوي العدس على السيلينيوم، وهو أحد المعادن التي لا تتواجد إلا في عدد محدود من الأطعمة، من ضمنها العدس. ويعمل السيلينيوم على:

- تعزيز وظائف الكبد.

- التخفيف من الالتهابات.

- التقليل من نمو الأورام السرطانية.

- تحسين صحة وردود أفعال الجهاز المناعي، بما في ذلك تعزيز إنتاج خلايا ت التي تحارب الأمراض.

- يساعد على تخليص الجسم من بعض المواد التي تسبب السرطانات.

- تساعد الألياف الغذائية المتواجدة في العدس على خفض فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

القيمة الغذائية للعدس

116 سعر حراري.

9.02 غرام من البروتينات.

0.3 غرام من الدهون.

20.13 غرام من الكربوهيدرات.

وتوفر لك الحصة المذكورة أعلاه من العدس:

45% من الحصة الموصى بها يومياً من حمض الفوليك.

36% من الحصة الموصى بها يومياً من الحديد.

70% من الحصة الموصى بها يومياً من المنغنيز.

28% من الحصة الموصى بها يومياً من الفسفور.

58% من الحصة الموصى بها يومياً من الثيامين.

14% من الحصة الموصى بها يومياً من البوتاسيوم.

127% من الحصة الموصى بها يومياً من فيتامين ب6.

كما ويحتوي العدس على نسب عالية من النياسين والمغنيسيوم والزنك.

أنواع العدس:

العدس البني: وهو أرخص أنواع العدس وأكثرها ليونة وطراوة، ويستخدم عادة في الحساء واليخنة.

العدس الأخضر والذي يتميز بنكهته الشبيهة بالمكسرات، وهذا النوع من العدس يبقى صلباً حتى بعد الطبخ، ويستخدم عادة في السلطة.

العدس الأحمر: ويستعمل هذا النوع عادة في أنواع الهريس المختلفة وفي الطبيخ الهندي بشكل خاص.

العدس الأسود: والذي يشبه -إلى حد ما- الكافيار عند القيام بطبخه.

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