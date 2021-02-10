ماسك العسل والقرفة لتنظيف البشرة بعمق.. جربيها قبل الفالنتاين

عيد الحب "الفالنتاين" على الأبواب والتفكير في الهدايا المختلفة والبطاقات الرائعة، وتناول الكثير من شوكولاتة في عيد الحب.

عيد الحب هو اليوم المثلي لاختيار رواية جميلة مميزة تضخ بالرومانسية والشعور بالدفء بالحب، لقراءتها وقضاء يوم شاعري مميز، اجعلي الاحتفال هذا العام مختلف ، فهناك العديد من الروايات التي تستحق القراءة في مثل هذا اليوم .

عزيزتي المرأة يجب عليكِ الإعتناء التام بالبشرة وبإستمرار من جميع النواحي كالأكل السليم وتنظيف البشرة صباحًا ومساءً، لأن زينة المرأة يكمل بصفاء بشرتها، ولتنظيف البشرة بعمق وتنقية المسام يُنصح بعمل ماسكات تنظيف على الأقل مرة أسبوعياً.

وبما ان عيد الحب "الفالنتاين" على الأبواب، "موقع البوابة" يقدم لكِ ماسك العسل والقرفة لتنقية المسام وتنظيف البشرة بعمق:

المكونات:

-1ملعقة كبيرة عسل.

-1/2 ملعقة صغيرة قرفة.

-1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

الطريقة:

- تُخلط المكونات جيداً وتُوضع على البشرة لمدة 10 دقائق ثم يُشطف الوجه بالماء البارد، ويُتبع بكريم مرطب.

- قد تشعرين بقليل من الوخز بسبب التوابل الموجودة بالماسك لذا يُنصح باختباره على منطقة صغيرة من البشرة للتأكد من عدم حدوث التهاب.

- تعمل القرفة وجوزة الطيب على تنظيف البشرة بعمق، وتنقية المسام وتنشيط الدورة الدموية لتبدو البشرة أكثر حيوية، كما تساعد جوزة الطيب على التخلص من الحبوب والبثور.

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خففي من الضغط والتوتر

إذا كان التخطيط لشيء ما ليوم عيد الحب يضيف مزيدًا من التوتر إلى حياتك، فيفضل إلغاء الانتباه والتركيز الكثير على هذا الأمر، فبدلًا من الاحتفال بالحب أو الرومانسية أو الجنس في هذا اليوم، فكري في طرق للاستثمار في العلاقة على أساس يومي.

احرصي على تغيير روتينك

ركزي على الخروج من روتينك مع شريكك عند الاحتفال بعيد الحب، فعلى سبيل المثال إذا كنت تتناولين العشاء عادةً وتذهبين لمشاهدة فيلم مع شريكك، فحاولي تبديل ذلك عن طريق إقامة حفلة رقص، كتابة ملاحظة عاطفية، اللعب، تزيين المكان بالبالونات وغيرها الكثير من الأفكار الأخرى.

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إعادة ترتيب المكان

على مدار العام الماضي، من المحتمل أن منزلك كان بمثابة مكتب أو مدرسة أو غرفة نوم وغير ذلك وخاصة خلال فترات الحظر الشامل، لذا لتغيير الأجواء وإضفاء لمستك الخاصة في عيد الحب، يمكنك إعادة ترتيب الأثاث أو طلب شيء جديد مثل مصباح ملوّن أو ملاءات جديدة أو أي قطعة أخرى يمكن أن تحدث تغيير لطيف في الديكور.

المشي والتحدث

يمكنك في هذا اليوم أن تتمشي مع شريكك وتجري محادثة حميمية معه، حيث يمكن الحديث والإجابة على كثير من الأسئلة مثل: ما هو أول شيء لاحظته في حبيبك؟ ما أول ما جذبك إلى حبيبك؟ في أول لقاء ما الذي جعلك متوترة؟ والكثير الكثير من الأسئلة الأخرى.

احتفلي مع الآخرين

بدلًا من التركيز على الاحتفال بعيد الحب بشكل رومانسي مع الشريك، يقترح الخبراء الاحتفال بأنواع اخرى من الحب مثل الاحتفال مع الوالدين، أو مع الجيران الأكبر سنًا، أو مع الأصدقاء أو حتى مع زوجين آخرين، أيضًا في حال كان هناك طفل في حياتكما يمكنكما الاحتفال معه والشعور بالفرحة بردة فعله وسعادته خاصة إذا كان المكان مزيّن وكان هناك أطباق متنوعة من الحلوى على الطاولة.

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