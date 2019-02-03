7 نصائح مجربة لغسيل الملابس البيضاء

يجب غسل الملابس البيضاء على حرارة مرتفعة للتخلص من البقع

يعتبر الحفاظ على بياض الملابس من الهواجس التي تشغل بال السيدات كثيراً، خاصةً عند الاستخدام المتكرر لهذه الملابس وبالتالي فقدانها للون الأبيض الناصع لها، إلا أنّ هناك بعض الخدع والطرق التي يمكن استخدامها بهدف غسل الملابس البيضاء، وهناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها عند غسيل الملابس البيضاء، وهي:

1- يجب فصل الغسيل الأبيض عن الألوان الأخرى وغسله بدون أي لون آخر، كما يجب فصل الملابس البيضاء عن تلك البيضاء والتي عليها رسومات وألوان أخرى؛ لأنّ اللون الأبيض يتأثر بالألوان الأخرى ويبهت لونه.

2- يجب غسل الملابس البيضاء على حرارة مرتفعة للتخلص من البُقع.

3- يجب فرك البقع الصفراء الناتجه عن التعرّق بصابون الأيدي قبل وضع الغسيل الأبيض بالغسالة.

4- من الممكن غلي الملابس القطنيّة البيضاء بالماء المغلي مع القليل من مسحوق الغسيل للتخلص من البقع المستعصية.

5- من الممكن نقع الملابس البيضاء بالماء مع قليل من الكلور لمدة ساعة للتخلص من البقع القديمة.

6- في حال وجود قطع من العلكة على الملابس نضعها في كيس بلاستيك ونضعها في الفريزر لمدة ساعة ثم نخرجها ونزيل قطع العلكة بسهولة.

7- يجب استخدام مسحوق الغسيل الخاص بالملابس البيضاء.

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