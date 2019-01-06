نصائح لـ سنة جديدة مليئة بالحب وراحة البال!‎

في سنة 2019 تخلّصوا من العلاقات "المسمّمة" التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع

في كلّ سنة نستقبل عاماً جديداً بفرحةٍ وسعادة ننتظرها بفارغ الصبر لكي نحتفل بها ونهنئ بعضنا البعض، ونودّع سنةً ماضيةً على أمل أن تكون أفضل من التي مَضت، وتكون مليئةً بالخيرات، وتتحقّق فيها كلّ الأمنيات، إليكم أجمل رسائل رأس السّنة الجديدة إهداءً لجميع الأصدقاء والأقارب والأحباب.

وفي هذا المقال نقدم لكم مجموعة نصائح وأسرار لتعيش سنة 2019 بتسامح وحب وراحة بال:

1- تخلّصوا من العلاقات "المسمّمة" التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع.

2- لا تأخذوا معكم الى السنة الجديدة ذات الأشخاص الذين أرهقوكم بسلوكهم "الصغير" وسبّبوا لكم إزعاجًا أو أذى نفسي مهما كان حجمه.

3- -تذكروا أن الحياة مواقف، والإنسان موقف أيضًا، ومن لا يفرح لفرحكم قبل أن يحزن لحزنكم اتركوه وراءكم دون حتى أدنى التفاتة للوراء.

4 - هناك أشخاص في حياتنا لا يمكننا التخلص منهم، ولكن زيادة المسافة معهم أو ربما تجنّب الحوار والجدال العقيم قد يكون أكثر راحة لكم في السنة الجديدة.

5- سامحوا أنفسكم على أخطاء ارتكبتوها، فالماضي كالميت لن يعود، ولكن اقطعوا وعد مع أنفسكم بالتعلّم منها وعدم تكرارها.

6- لا تستثمروا في الناس "الغلط"، وتذكّروا أن المُجرّب لا يُجرّب، والعمر أقصر بكثير من إضاعته في الاستمرار بإعطاء الفرص لمن لا يستحقها.

7- تخلّوا تمامًا عن فكرة الانتقام من أحد، فهو لا يدمّر سوى صاحبه، والانتقام الحقيقي هو ( النجاح) فقط والسير قُدُمًا نحو الأمام، أما سياسة ( اللّا أحد) هي أفضل انتقام من أيّ أحد، اتركوه يعود غريبًا كما كان لكن دون فرصة أخرى أبدًا.

8- لا تنسوا الحياة وأنتم مشغولين في العيش؛ فسنين العمر تُقاس بالحياة فيها لا بعددها.

9- تذكروا الموت فهو حقّ، وإن أردتم الخلود فاصنعوه بإنجازاتكم وما تخطّه أيديكم وما تقترفه نواياكم، فأخلاقكم تعيش أكثر منكم، وهي الإرث الوحيد الذي يعيش مطوّلاً وراءكم لا أملاككم.

10- لا تقضوا حياتكم في جمع المال وكثرة الشكوى من نقصه أو الخوف مما هو قادم، استمتعوا بما لديكم فالصحة وحبّ الناس رزق أهم بكثير، وتذكروا أن رزقكم في السماء وما توعدون.

11- الحب والصداقة مواقف لا لغو تافه؛ وهما أفعال لا أقوال، وتظهر معادن الناس وأصالتهم في الأزمات وعلى المحكّات، لا غير.

12- لا تبوحوا بأوجاعكم لأحد؛ فلا يؤلم الجرح إلاّ صاحبه.

13- تبنّوا مبدأ "كما تُدين تُدان" فهو الرادع الحقيقي لإيذاء الآخرين.

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