لطالبات المدارس: 8 نصائح للاستعداد للدورة الشهرية أثناء الدوام الدراسي

احرصي دائماً على وجود مسكنات في حقيبتك المدرسية

الدورة الشهرية تعتبر مشكلة جديدة أثناء الدوام الدراسي، وأحياناً تصل المعاناة لنقل الطالبة للمشفى؛ حيث تشتد عليها الآلام نتيجة للضغط النفسي والإرهاق، وأسباب أخرى كثيرة، ولذلك لا داعي للقلق عزيزتي الطالبة بشأن التعامل مع دورتك الشهرية في المدرسة أو مع الدورة الشهرية المفاجئة مجددًا بشكل عام، وفي هذا المقال نقدم لك 8 نصائح لكي تستعدي للدورة الشهرية أثناء الدوام الدراسي:

1- عزيزتي الطالبة، إذا كان موعد دورتك الشهرية منتظمًا، فسجلي هذا الموعد في مكان بارز؛ حتى تستعدي له ولا تفاجئك الدورة الشهرية في المدرسة، سجليه على هاتفك النقال أو على أجندة معلقة على الحائط في غرفتك.

2- إذا كان لديك موعد محدد لدورتك الشهرية أيضاً، فتناولي مغلي بعض الأعشاب قبل الموعد بثلاثة أيام مرة واحدة يومياً. مثل عشبة «المرمية»؛ حتى تكون الدورة بلا آلام نهائياً.

3- إذا فوجئتِ في الصباح الباكر ببعض الآلام فاشربي خليطاً من مغلي القرفة والبابونج بمقدار فنجان صغير قبل خروجك للمدرسة.

4- احرصي دائماً على وجود مسكنّات في حقيبتك المدرسية.

5- إذا كنت من النوع الخجول وتترددين في طلب فوط الحماية من المرشدة الصحية في المدرسة، فاحتفظي ببعضها في جيب خفي بحقيبتك.

6- احتفظي بأكياس نايلون صغيرة أيضاً؛ لتضعي بها الفوط المتسخة حتى لو ألقيت بها في سلة مهملات حمامات المدرسة؛ حتى تتعودي على تصرف يليق بك كأنثى رقيقة.

7- تناولي طعام الإفطار جيداً، ولا تتعرضي للتيارات الباردة، وحاولي تدفئة نفسك بملابس قطنية تحت زي المدرسة في أيام الدورة؛ لأن البرد يزيد من تقلصات الرحم.

8- إذا كنت ممن يعانين من ظاهرة «القيء الفسيولوجي» فاحرصي على الاحتفاظ بأكياس نايلون سميكة وجديدة وغير مثقوبة في حقيبتك؛ حتى لا تلوثي ملابسك أو الفصل لو فاجأك القيء الذي يصاحب الدورة الشهرية عند بعض الفتيات.

المزيد:

لتجنب إحراج الدورة الشهرية في المدرسة قدمي هذه النصائح لابنتك!

15 طريقة لاستعداد الطالب للمدرسة بشكل سريع وبأقل جهدٍ ممكن

5 نصائح للطلاب في بداية العام الدراسي