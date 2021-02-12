نصائح للتعامل مع الزوج العنيد!

لا حرج من سؤاله عن شخصيته الأساسية
عند معرفة كيفية التعامل مع رجل بارد وعنيد، يجب عليك أولاً اكتشاف طبيعته الحقيقية. إذا كانت شخصيته باردة دائماً، فيمكنك التأكد من أنها شخصيته الأساسية. لا حرج في محاولة سؤاله عن ذلك.
يمكنك بدء المحادثة الأولى. قد ينفتح عليك وستتعرفين عليه أكثر.
يجب أن تكوني ذكية..لإيجاد الفرصة المناسبة للاقتراب منه
هناك العديد من الحالات التي يكون فيها الرجال باردون، ولكن ليس لأنهم لا يحبون النساء. إنهم لا يحبون قضاء وقتهم في الاهتمام كثيراً بالعلاقات. الكثير منهم مشغولون جداً بقضاياهم الشخصية أو بوظائفهم. عادة، يحب الرجل ذو القلب البارد والعنيد أن يعيش في عالمه الخاص. لذلك يجب أن تكوني ذكيًة بما يكفي لإيجاد الفرصة المناسبة للاقتراب منه، لن يولي معظم الرجال أصحاب القلوب الباردة والعنيدة الكثير من الاهتمام، وقد لا يتمتعون بأي سمات رومانسية على الإطلاق.
معرفة هواياته ستساعدك على بدء محادثة معه
ستساعدك معرفة هوايته على بدء محادثة ولن تجعليه يشعر بالملل والتعب منك. سيحب الرجل ذو القلب البارد التحدث عن الأشياء التي يعشقها. خاصة إذا رأوا أن لديك نفس الهواية مثله. هذه بالتأكيد ميزة ستجعله ينجذب إليك.
تجنبي الاقتراب منه من خلال الرسائل الفورية أو الوسائط الاجتماعية..لا يمكن الاقتراب من قلب رجل عنيد من خلال الرسائل الفورية أو تطبيقات الدردشة أو الوسائط الاجتماعية. على الرغم من أن الطريقة التي يتحدث بها الناس مع بعضهم البعض هذه الأيام، إلا أنها لن تعمل معه. لا تخاطري بفعل أشياء قد تجعله يكرهك.
سيكون إرسال الرسائل أو التعليق على جميع مشاركاته عديم الفائدة إذا لم تتمكني من إجراء محادثة مباشرة معه. كوني امرأة هادئة ومريحة ولا يبدو عليك أنك تتوقين حقاً إلى جذب انتباهه لأنه لن يعجبه ذلك.
كوني امرأة ناضجة..واجعلي حضورك هادئا
يشعر الرجل ذو القلب البارد بالضيق من امرأة حريصة جداً على الاقتراب منه وتريد معرفة كل شيء عن حياته. كونك نشيطةً جداً سيفعل عكس ما تريدين، لذلك حاولي أن تكوني أكثر دقة. اجعلي حضورك هادئاً.
كوني ناضجة..الرجال يحبون المرأة الناضجة يتوق بعض الرجال ذوي الشخصية العنيدة إلى امرأة ناضجة تكون قوية مثله أو أكثر. فانهم يختارون الشخص المناسب بعناية شديدة.
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