نصائح للتعامل مع الزوج العنيد!

تكاد لا تخلو علاقة زوجية من المشكلات، ولكن وجود المشكلات لا يعني فشل العلاقة وعدم أهلية أحد الزوجين أو كلاهما لبناء حياة زوجية مستقرّة، لذا فمن الواجب تعرّف كل من الطرفين على طبائع الآخر وفهم إسلوبه في التعامل مع نواحي الحياة المختلفة، فهذا أكثر ما يساهم في تقبّل الزوجين لبعضهما والسير في الطريق الصحيح لتجاوز الخلافات والعقبات التي من المؤكد أن تواجههما في حياتهما المشتركة.

والعناد وبرود الزوج ليست من الصفات المكتسبة بعد الزواج، لكنها أساليب تعود عليها في حياتها أثناء فترة شبابه، لكن من المفيد اتباع بعض الطرق المناسبة للتعامل مع الزوج العنيد والبارد عاطفياً .



لا حرج من سؤاله عن شخصيته الأساسية

عند معرفة كيفية التعامل مع رجل بارد وعنيد، يجب عليك أولاً اكتشاف طبيعته الحقيقية. إذا كانت شخصيته باردة دائماً، فيمكنك التأكد من أنها شخصيته الأساسية. لا حرج في محاولة سؤاله عن ذلك.

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يجب أن تكوني ذكية..لإيجاد الفرصة المناسبة للاقتراب منه

هناك العديد من الحالات التي يكون فيها الرجال باردون، ولكن ليس لأنهم لا يحبون النساء. إنهم لا يحبون قضاء وقتهم في الاهتمام كثيراً بالعلاقات. الكثير منهم مشغولون جداً بقضاياهم الشخصية أو بوظائفهم. عادة، يحب الرجل ذو القلب البارد والعنيد أن يعيش في عالمه الخاص. لذلك يجب أن تكوني ذكيًة بما يكفي لإيجاد الفرصة المناسبة للاقتراب منه، لن يولي معظم الرجال أصحاب القلوب الباردة والعنيدة الكثير من الاهتمام، وقد لا يتمتعون بأي سمات رومانسية على الإطلاق.