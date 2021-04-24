نصائح للتغلّب على مشاعر القلق لدى الاطفال!

لا يوجد في التربية عصاة سحرية بإمكانها تغيير السلوك أو الحصول على نتائج فورية، التربية السليمة هي الاستمرارية باتباع منهج صحيح.

ومن الضروري الأخذ بعين الاعتبار بان كل طفل مختلف عن غيره وأسلوب التعامل يختلف من طفل إلى آخر. خاصة عند التعامل مع قلق الطفل عليك مراعاة المرحلة العمرية.

القلق و أمر طبيعي وكلما كبر الطفل، تعلم من والديه، أقرانه، أصدقائه ومدرسيه، فسيقوم بتطوير مهاراته ليهدأ نفسه ويتعلم التعامل مع مشاعر القلق. ولكن أحيانا مشاعر القلق هذه قد تكون مزمنة ومستمرة وقد تتحول إلى مرض. والقلق غير المسيطر عليه سيؤثر على حياة الطفل اليومية ويعيق نشاطاته ويمنعه من التواصل مع أقرانه وبقية أفراد العائلة.

وهنا على الأهل التميز بين القلق الطبيعي والقلق المرضي. وسواء كان القلق مؤقتا أو مزمنا فهناك أمور هامة يجب على الأهل اتباعها وهي: