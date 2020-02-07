كيفية محاربة مشاكل البشرة بالسيروم

وأوضحت “هاوت.دي” أنه يمكن محاربة الجفاف من خلال استعمال كريمات العناية المحتوية على مواد فعّالة مثل اليوريا والبانثينول وحمض اللبنيك؛ حيث تعمل هذه المواد على ترطيب البشرة وتمنحها ملمسا ناعما كالحرير. ومن المهم أيضا شرب الماء بقدر كاف من أجل ترطيب البشرة من الداخل.

ويمكن محاربة الحكة من خلال استعمال لوشن الجسم الذي يحتوي على المنثول، في حين يمكن تخفيف الاحمرار من خلال استعمال الضمادات الباردة، مع مراعاة التخلّي عن منتجات العناية المحتوية على مواد عطرية أو مواد حافظة؛ نظرا إلى أنها تتسبب في تهيّج البشرة.

ومن جانبها أوردت مجلة “إن ستايل” الألمانية أن السيروم المحتوي على زيت القنب يمنح البشرة مظهرا شابا ومشرقا يشعّ نضارة وحيوية.

السيروم الذي يحتوي على زيت القنب يمنح البشرة مظهرا شابا ومشرقا يشعّ نضارة وحيوية.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن زيت القنب يزخر بمضادات الأكسدة، ما يجعله سلاحا فعّالا لمحاربة الشيخوخة، كما أنه يمتاز بتأثير مثبط للالتهابات، ومن ثم يحدّ من تهيّج البشرة، فضلا عن أنه يعمل على ترطيب البشرة ويمنحها مظهرا متجانسا.

وللتمتع بهذه الفوائد الجمالية، تنصح “إن ستايل” باستعمال السيروم صباحا ومساء، مع مراعاة تنظيف البشرة أولا، كما لا يجوز إغفال وضعه على الرقبة وفتحة الصدر أيضا، وبعد ذلك يتم وضع مستحضرات العناية كالمعتاد.

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