كثيرات هن من يبحثن عن وظيفة الأحلام، وظيفة الأحلام هي الوظيفة التي توفر لك تحقق لك الرضا المهني، وهو أن تكون مرتاح نفسياً وسعيد في أداء مهامك تتفق مع قيمك المهنية وتتوافق مع أولوياتك تلبي احتياجاتك الحياتية ورغباتك الشخصية، المادية وغير المادية.

ومن طرق الحصول على وظيفة كتابة السيرة الذاتية، تعريف نفسك، مؤهلاتك وإنجازاتك، ذكر الكلمات المهمة والأساسية، الاستعداد الكافي للمقابلة، البحث عن الشركات، البحث على الإنترنت، إنشاء شبكة علاقات قوية،إنشاء حساب على linkedin، حيث يعد موقع linkedin أحد المواقع المهمة والتي يمكنها إيصالك بالوظيفة المناسبة لك، وذلك إذا قمت بالتواصل معهم بالشكل المناسب، لذا احرص على إنشاء ملف قوي، ومميز يعرض مميزاتك، ويجذب إليك أصحاب الشركات، عرض مميزاتك وقدراتك في العمل وجذب الشركات إليك عن طريق تحديد نقاط قوتك التي تحتاج إليها الشركات بصفة دائمة وهو الأمر الذي سيفتح لك الكثير من الفرص في مجالات كثيرة حاضرًا ومستقبلًا.

نصائح للحصول على وظيفة أحلامكِ

الاهتمام بمظهرك وأناقتك دون مبالغة خصوصاً عند الذهاب لأي تجمع أو جمعة عائلية أو مع الأصدقاء لأنه معظم الشركات تهتم بالأناقة، لا تدري متى تأتي الفرصة، كوني دائماً مستعدة.

عدم التفكير بطريقة سلبية والتفكير بطريقة إيجابية ولا تجعل لديكِ نزعة استعلائية ضدّ التعلّم أو النصائح.

يعتبر الإنترنت من أفضل طرق البحث عن الوظائف.

يجب التركيز على تطوير مواهبك وقدراتك من خلال التعرف على أشخاص موهوبيين والتعلم منهم، القراءة، البحث عن كل ما هو جديد.

تحديد مدى قدراتكِ ودرجتها قبل الدخول إلى معترك العمل؛ ذلك أن الأمنيات تبعد كثيراً عن القدرات، كثيراً ما نتمنى لو نكون في وظيفة مغايرة ومراتب عليا، بيد أننا لا نكون صادقين آنذاك في تقدير حجم قدراتنا الحقيقي.

تقديم السيرة الذاتية إلى شركات تطمحين بالعمل بها مع الإصرار للوصول إليها أي تحلّي بقدرٍ عالٍ من الثقة ولا تكوني جبانة ومتردّدة، تذكّري أن كل هذه الأسماء الكبيرة التي تسمعين عنها الآن كانت مبتدئة مثلكِ.

أبقي لديكِ نزعة التعلم قائمة دوماً، ولا تفكري حتى بينكِ وبين نفسكِ بالوصول لمرحلة تقولين فيها: أعلم كل شيء ولا حاجة لي للتعلّم.

تصفح باستمرار اعلانات التوظيف في الجرائد والمجلات.

زيارة معارض التوظيف باستمرار.

نصائح في حال كنتِ ممن يبحثن عن وظيفة من خلال الإنترنت

يجب الحرص على وضع صورة مهنية لك وتجنب الصور التي تعطي انطباعاً مستهتراً عنكِ.

لا تبادر بمراسلة مسؤول شركة ما بل بريد أو صفحة الشركة الرسمية أو الموارد البشرية.

اعرض مؤهلاتكِ على بروفايلك الشخصي بطريقة واضحة لا لُبس فيها.

لا تنتحلي مؤهلات وخبرات ليست لديكِ لأن هذا يضر بسمعتكِ ولا يعززها وظيفياً.

الجأي للمواقع الوظيفية المرموقة ولا تذهبي لتلك المشبوهة أو التي لا تعرض الوظائف بشكل واضح.

اطلبي من مديركِ السابق كتابة توصية جيدة عنكِ على بروفايلك الشخصي.

وضّحي على بروفايلك إن كنتِ ترغبين بوظيفة من البيت أو منتظِمة أو بأي صورة ترغبين، حتى تكون الأمور واضحة من أولها.

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