شهر العسل هو فترة ترفيهية فيذهبا العرسان معاً في رحلة سياحية لقضاء وقت جميل وممتع بعد الزواج مباشرة وهي تجربة مميزة للتعارف على بعضكما البعض، ليكتشف كل طرف ماذا يُحب الطرف الآخر وما هي الطريقة الأفضل لممارسة العلاقة الزوجية.

لماذا سمي شهر العسل؟

شهر العسل هو إجازة يقضيها زوجان متزوجان حديثًا بعد يوم زفافهما مباشرة، وهو عطلة ما بعد الزفاف أو ما يُعرف باسم "شهر العسل" بشكل مثير للدهشة من المصطلح الإنجليزي القديم " Honeymoon "، معنى العسل يرمز حلاوة الزواج، وتأتي كلمة مون لتعبر عن الحب والسعادة وإلتزام الزوجين بهم خلال هذه الفترة.

فوائد شهر العسل

الاحتفال بأن حفل زفافكما قد انتهى بعد تعب شديد

الاستمتاع والراحة

التعود على بعضكما البعض وعلى عادات كل واحد منكم

بدء الحياة الزوجية بالحب والعلاقة الحميمة

تعزز العلاقة الحميمة وغثارة الشهوة الجنسية

شهر العسل تجربة جديدة

استكشاف أماكن جديدة

التخطيط للمستقبل

كم مرة يجامعك زوجك في شهر العسل؟

في الأسبوع الأول من شهر العسل يكون فيه إفراط في الجنس وممارسة للجماع لنحو 3 مرات في اليوم أو مرتين على الأقل ولكن شيئاً فشيء يبدأ الرجل في تقنين المسألة والإكتفاء بمرة واحِدة في اليوم.

في بداية الزواج يكون الجماع المُتكرر في شهر العسل مستمراً لحين قدوم الدورة الشهرية للزوجة ومُحاولة التعرف على مواعيد التبويض واستغلالها من أجل تجربة الحمل وإتمام عملية الحمل للزوجة التي يميل لها الكثير من الأزواج في بداية الزواج.

أي أنواع ملابس يكره الزوج أن ترتديها زوجته في شهر العسل؟

لا يحب الرجل مطلقاً كل القصّات التي تذّكره بإطلالة الرجل، لذلك عزيزتي العروس لا تفكّري مطلقاً أن تأخذي معك السراويل الرسميّة والقمصان المناسبة لاجتماعات العمل ولا علاقة لها مطلقاً بأزياء عروس في شهر العسل.

الرجل يفضّل المرأة طبيعية وأنيقة في الوقت نفسه.

اختاري كل الألوان والقصات والفساتين والشورتات والتنانير التي تعزز أنوثتك وتزيدك تميزاً وسحراً وإشراقاً أمامه.

اهتمي بتسريحة شعرك أن تككون طبيعية دون أي مبالغة والمكياج أيضاً دون مبالغة.

نصائح للعرسان في شهر العسل ‎‎ 2022

شهر العسل هى الوقت المثالي لكسر الحاجز من الخجل عند ممارسة العلاقة الحميمة بين الزوجين وخصوصاً للمرأة.

قبل السفر يفضل البحث على جوجل وقراءة قصص السفر وقصص الرحلات والتجارب المشتركة وطلب اقتراحات لمعرفة الوجهة من الداخل إلى الخارج.

يفضل الحجز في وقت مبكر وحجز تذاكر الطيران والفنادق في غير موسمها لأن الأسعار أقل مقارنة بموسم الذروة.

شهر العسل هو تجربة عمر لاتتكرر بالنسبة لأي عروسين و لكن هذا لايعني أن يتكلف العرسان ما هو فوق طاقتهما بغرض جعلها تجربة مختلفة أو غير تقليدية.

من الأفضل أن تقوما بالتخطيط الجيد لفترة شهر العسل وممارسة العلاقة الحميمة فيها لأن السفر والخروج وكثرة الانشغالات والحركة والتعب الناتج عنها كلها أمور قد تؤثر على عدد مرات ممارسة علاقتكما الحميمة.

زوروا حديقة الحيوانات أو إحدى أحواض الاسماك اذ كانت لديكم متعة في مشاهدة الحيوانات والأسماك ومراقبتها ولا تنسوا التقاط الصور.

يمكنكم خلق أجواء السعادة والرومانسية من خلال الذهاب في جولات المشي على شاطئ البحر وتناول العشاء على ضوء الشموع.

تجربة أصناف جديدة وغريبة من الاطعمة والمأكولات في مطاعم مختلفة والتنزه في الحدائق والتجول في الأسواق.

العناية بالبعد الرومانسي للعلاقة لأن الحب هو أساس كل التفاصيل الأخرى.

الاهتمام بالنظافة الشخصية قدر الإمكان لتجنب العدوى والأمراض.

شهر العسل هو مرحلة أساسية تهدف إلى إعادة توجيه رؤيتك نحو طبيعة علاقتك بزوجك والانفصال التدريجي عن أهلك.

التفاهم مع زوجك على كل ما يحب وما لا يحب حتى تكون علاقتك واضحة.

التعبير عن كل ما يخالج صدرك ويجعلك تشعرين بالقلق حتى تكون حياتك أكثر روعة وانسجاماً.

حاولا الاستمتاع بكل لحظة في شهر العسل.

أكبر خطأ ترتكبه المرأة في شهر العسل هو تبني فكرة التضحية والسقوط مبكرا في فخ التنازل.

من المهم أن يتحدث الزوجين مع بعضهما البعض في فترة شهر العسل عن كل ما يتعلق بالعلاقة الحميمة

إذا جائتكي الدورة الشهرية لا تحزني وتشعرين بالاكتئاب لأنه العلاقة الحميمة ليست تلك الكاملة القائمة على الإيلاج فقط بل يُمكنكما تبادل القبلات والمداعبة أو الأحضان واللمس وكلمات الحب العشق والغرام.

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