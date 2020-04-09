نصائح للعروس للاستفادة من وقت الفراغ في الحجر الصحي

تقريباً نصف سكان العالم مفروض عليهم الحجر الصحي، بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم من دون الوصول إلى علاج أو لقاح له حتى اليوم.

فأغلب الحكومات تمنع خروج الأفراد سوى للضرورة القصوى وشراء مستلزمات المنزل، كما تم اعتماد العمل عن بعد والتعليم عن بعد في عدد من الدول والمؤسسات، ولكن هذا الحجر الصحي أصاب عدداً كبيراً من الأفراد بالملل.

على الرغم من أن هذه الفترة يمكن أن تستثمرها العروس بشكل جيد، ولكن أهم شيء أن تقسم وقتك:

العمل

إذا كنت ممن يعملون بالمنزل، أو لديك مهام منزلية يجب أن تضع لها وقتاً معيناً، ولا تجعل حقيقة أنك لا تخرج من المنزل تقوم بالتأجيل على مدار اليوم حتى ينتهي بك الأمر وأنت تعمل طوال الوقت من دون إنجاز شيء، خصص وقتاً للعمل، ووقتاً لمهام المنزل وخاصة التنظيف.



التواصل الاجتماعي

على الرغم من تطبيق التباعد الاجتماعي، إلا أن الإنترنت والتطبيقات المختلفة تجعلنا قادرين على التواصل مع الأقارب والأصدقاء، لذلك خصص وقتاً في اليوم للاطمئنان عليهم، للمحافظة على العلاقات الاجتماعية.

الأفلام

بشكل أسبوعي حاول أن تضع خطة لمشاهدة فيلم كل ليلة سواء على القنوات والتطبيقات المختلفة، أو من خلال تحميله عبر الإنترنت، وتجنب مشاهدة الأخبار قبل النوم، واكتفِ بمعرفة المستجدات في كل صباح؛ حتى لا تصاب بإحباط بسبب أخبار انتشار الفيروس.

الهوايات

أيضًا ابدأ في التفكير في هوايتك المختلفة سواء يدوية أو حتى طهى الطعام، فهذه فترة جيدة يمكن الاستفادة منها في تطوير الهوايات، خاصة أن هناك العديد من الكورسات متاحة بشكل مجاني عبر الإنترنت.



الرياضة

يجب أن تخصص وقتاً بشكل يومي لممارسة الرياضة، وأيضاً يمكن الاستعانة بالإنترنت لمعرفة الطرق الصحيحة لممارستها، وخاصة اليوجا التي ستساعدك على الاسترخاء في هذه الفترة الصعبة التي تمر في العالم.



القراءة

وأخيراً خصص من ربع إلى نصف ساعة يومياً قبل النوم للقراءة في كتاب، أولاً لأنها ستساعدك على الاسترخاء قبل النوم، ثانياً ستفتح لك سبيلاً جديداً للمعرفة.

وأهم شيء لتطبيق كل هذا أن تقوم بعمل جدول يومي؛ حتى تقسم يومك بشكل صحيح.

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