نصائح للعناية بالأرضيات الخشبية

تضيف الأرضيات الخشبية الصلبة لمسة جذابة إلى الديكور المنزلي، ولو أنها تتطلب العناية بتنظيفها. وفي هذا الإطار، تتعدد الخلطات المناسبة للاستخدام، في العناية بالأرضيات الخشبية، علماً أنه ينبغي تجربة أي محلول تنظيف أولاً على منطقة غير ظاهرة من الأرضيات الخشب.

التنظيف الروتيني

في الغرف كثير الاستخدام، تنظف الأرضيات، بوساطة المكنسة الكهربائية، يوميًّا، مع مسحها لمرتين في الأسبوع.

كيفية تنظيف الأرضيات الخشبية

- الماء هو عدوّ الخشب، لذا يفضل استخدام ممسحة رطبة وليس غارقة في الماء عند تنظيف الأرضيات الخشبية.

- ينفض الغبار عن الأرضيات عن طريق كنسها جيدًا. ثم يعدّ خليط التنظيف باستخدام 4 أكواب من الماء الدافئ وبضع قطرات من سائل الجلي، تنظف الأرضيات، فتجفف باستخدام ممسحة جافة.



نصائح

- لا يجب استخدام الزيوت أو الشموع أو بخاخات الأثاث، وذلك لأن الزيوت تترك مخلّفات على الأرضيات، أما بخاخ الأثاث فيجعل الأرضيات زلقة، فيما يستغرق الشمع بعض الوقت في تطبيقه.

- لا يجب استخدام الأمونيا أو المنتجات القلوية أو المنظفات الكاشطة، تفادياً من خدش الأرضيات الخشب.

- لا يجب الاعتماد على عصير الليمون الحامض أو محلول الخل والماء في تنظيف الأرضيات الخشبية الصلبة.

مكونات للمعان الأرضيات الخشب

- حمض الستريك: يكسر الأوساخ، ويجمع من المكونات القلوية للمساعدة في تحقيق درجة حموضة محايدة.

- بيروكسيد الهيدروجين: هو فعال في التخلص من الأوساخ عن الأرضيات التي تم إهمال تنظيفها لوقت طويل.

كيفية إزالة البقع من الأرضيات الزيتية

- صودا الخبز: للخدوش العامة، توضع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا على إسفنجة رطبة، فتفرك العلامات غير المرغوب فيها.

- سائل الغسيل: بالنسبة للبقع الزيتية، تفرك المنطقة بقطعة قماش ناعمة، ومرطبة بالماء، وكمية ضئيلة من سائل الغسيل، وذلك لتفكيك الشحوم. تشطف الأرضيات بالماء النظيف والدافئ.