نصائح للعناية بالأرضيات الخشبية

التنظيف الروتيني
في الغرف كثير الاستخدام، تنظف الأرضيات، بوساطة المكنسة الكهربائية، يوميًّا، مع مسحها لمرتين في الأسبوع.
كيفية تنظيف الأرضيات الخشبية
- الماء هو عدوّ الخشب، لذا يفضل استخدام ممسحة رطبة وليس غارقة في الماء عند تنظيف الأرضيات الخشبية.
- ينفض الغبار عن الأرضيات عن طريق كنسها جيدًا. ثم يعدّ خليط التنظيف باستخدام 4 أكواب من الماء الدافئ وبضع قطرات من سائل الجلي، تنظف الأرضيات، فتجفف باستخدام ممسحة جافة.
نصائح
- لا يجب استخدام الزيوت أو الشموع أو بخاخات الأثاث، وذلك لأن الزيوت تترك مخلّفات على الأرضيات، أما بخاخ الأثاث فيجعل الأرضيات زلقة، فيما يستغرق الشمع بعض الوقت في تطبيقه.
- لا يجب استخدام الأمونيا أو المنتجات القلوية أو المنظفات الكاشطة، تفادياً من خدش الأرضيات الخشب.
- لا يجب الاعتماد على عصير الليمون الحامض أو محلول الخل والماء في تنظيف الأرضيات الخشبية الصلبة.
مكونات للمعان الأرضيات الخشب
- حمض الستريك: يكسر الأوساخ، ويجمع من المكونات القلوية للمساعدة في تحقيق درجة حموضة محايدة.
- بيروكسيد الهيدروجين: هو فعال في التخلص من الأوساخ عن الأرضيات التي تم إهمال تنظيفها لوقت طويل.
كيفية إزالة البقع من الأرضيات الزيتية
- صودا الخبز: للخدوش العامة، توضع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا على إسفنجة رطبة، فتفرك العلامات غير المرغوب فيها.
- سائل الغسيل: بالنسبة للبقع الزيتية، تفرك المنطقة بقطعة قماش ناعمة، ومرطبة بالماء، وكمية ضئيلة من سائل الغسيل، وذلك لتفكيك الشحوم. تشطف الأرضيات بالماء النظيف والدافئ.للمزيد عن صحتك وجمالك:
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