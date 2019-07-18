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نصائح للعناية بالأظافر وتطويلها في أسبوع

منشور 18 تمّوز / يوليو 2019 - 08:30
احرصي على وضع طبقة من المغذي قبل وضع طلاء الأظافر
احرصي على وضع طبقة من المغذي قبل وضع طلاء الأظافر

هناك الكثير من السيدات اللواتي يرغبن بتطويل أظافرهن خلال فترة قصيرة، وهو أمر ممكن إن داومتِ على تطبيق أفضل وصفة لتطويل الأظافر في أسبوع:

مكونات أفضل وصفة لتطويل الأظافر في أسبوع:

  • ملعقة كبيرة من زيت الخروع.
  • ملعقة صغيرة من زيت اللوز.
  • عصرة ليمون.
  • ملعقة صغيرة من خل التفاح.
  • حبّة من دواء الحديد (المكمّل الغذائي) مهروسة.

 

طريقة تطبيق أفضل وصفة لتطويل الأظافر في أسبوع:

  • قومي بمزج هذه المكوّنات معاً، ومن ثم اغمسي أظافركِ بالمزيج.
  • اتركي أظافركِ في المزيج ما لا يقل عن عشر دقائق.
  • اغسلي يديكِ بالماء الدافئ ومن ثم قومي بتجفيفهما بمنشفة ناعمة برفق.
  • رطّبي يديكِ وأظافركِ بمزيج زيت جوز الهند وزبدة الشيا.

وفي هذا المقال نقدم لكم أغذية ونصائح لتطويل الأظافر في أسبوع:

الأغذية:

  • الأسماك والمأكولات البحرية بشكل عام.
  • مشتقات الألبان.
  • الكبدة.
  • البيض المسلوق.
  • زيت الزيتون.
  • الحمضيات.
  • الورقيات مثل السبانخ والجرجير والنعناع واللوبيا.

النصائح:

  1. تناولي الطعام الصحي بشكل يومي منتظم.
  2.  شرب الماء بكميات كافية.
  3. احرصي على وضع طبقة من المغذي قبل وضع طلاء الأظافر.
  4. افركي يديكِ بزيت الخروع يومياً.
  5. استخدمي الخلطة السابقة؛ لتغذية أظافركِ يومياً.
  6. ابتعدي عن العادات السيئة مثل قضم الأظافر وفتح العلب المعدنية بها وتقشير الطلاء بأظافركِ.

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