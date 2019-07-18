نصائح للعناية بالأظافر وتطويلها في أسبوع

هناك الكثير من السيدات اللواتي يرغبن بتطويل أظافرهن خلال فترة قصيرة، وهو أمر ممكن إن داومتِ على تطبيق أفضل وصفة لتطويل الأظافر في أسبوع:

مكونات أفضل وصفة لتطويل الأظافر في أسبوع: