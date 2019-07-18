نصائح للعناية بالأظافر وتطويلها في أسبوع

هناك الكثير من السيدات اللواتي يرغبن بتطويل أظافرهن خلال فترة قصيرة، وهو أمر ممكن إن داومتِ على تطبيق أفضل وصفة لتطويل الأظافر في أسبوع:
مكونات أفضل وصفة لتطويل الأظافر في أسبوع:
- ملعقة كبيرة من زيت الخروع.
- ملعقة صغيرة من زيت اللوز.
- عصرة ليمون.
- ملعقة صغيرة من خل التفاح.
- حبّة من دواء الحديد (المكمّل الغذائي) مهروسة.
طريقة تطبيق أفضل وصفة لتطويل الأظافر في أسبوع:
- قومي بمزج هذه المكوّنات معاً، ومن ثم اغمسي أظافركِ بالمزيج.
- اتركي أظافركِ في المزيج ما لا يقل عن عشر دقائق.
- اغسلي يديكِ بالماء الدافئ ومن ثم قومي بتجفيفهما بمنشفة ناعمة برفق.
- رطّبي يديكِ وأظافركِ بمزيج زيت جوز الهند وزبدة الشيا.
وفي هذا المقال نقدم لكم أغذية ونصائح لتطويل الأظافر في أسبوع:
الأغذية:
- الأسماك والمأكولات البحرية بشكل عام.
- مشتقات الألبان.
- الكبدة.
- البيض المسلوق.
- زيت الزيتون.
- الحمضيات.
- الورقيات مثل السبانخ والجرجير والنعناع واللوبيا.
النصائح:
- تناولي الطعام الصحي بشكل يومي منتظم.
- شرب الماء بكميات كافية.
- احرصي على وضع طبقة من المغذي قبل وضع طلاء الأظافر.
- افركي يديكِ بزيت الخروع يومياً.
- استخدمي الخلطة السابقة؛ لتغذية أظافركِ يومياً.
- ابتعدي عن العادات السيئة مثل قضم الأظافر وفتح العلب المعدنية بها وتقشير الطلاء بأظافركِ.
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