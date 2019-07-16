7 نصائح غذائية للتحكم بتساقط الشعر في فصل الصيف

يعاني الرجال والنساء من مشكلة تساقط الشعر بشكل أكثر من الطبيعي أي تساقط أكثر من 100 شعرة في اليوم لعدة أسباب، قد تكون صحية، أو نفسية، أو بسبب التقلبات الجوية، مما يؤدي إلى فقدان الشعر كثافته وحيويته، وزيادة الفراغات فيه، والإصابة بالصلع في أماكن متفرقة من الشعر.

ومن أهم النصائح الغذائية للتحكم بتساقط الشعر في فصل الصيف:

1- الإكثار من تناول الخضروات الورقية الخضراء التي تجعلُ الشعر أكثر سماكة وتمنع تساقط الشعر في فصل الصيف.

2- شرب الكثير من الماء فهو يمنع تساقط الشعر ويبقي بصيلات الشعررطبة ومرنة.

3- تناول المكسرات مثل اللوز والجوز تعزز نمو الشعر.

4-إضافة الحليب البيض والبقوليات كأساسيات في نظامكِ الغذائي.

5- تناول الفيتامينات.

6- تناول بيضة يومياٌ بالطريقة التي تفضلها لتزويد فروة رأسك بالبروتين.

7- تناول السلمون فهو من الأسماك الدهنية المفيدة جدًا للدماغ والأوعية الدموية والشعر أيضاً.

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