نصائح للعناية بجمالك في اليوم الوطني الإماراتي 51، ربما تكون بسيطة في معانيها ولكنها عميقة في مغزاها، فهذه النصائح ستجعلك متألقة خلال احتفالك باليوم الوطني الإماراتي 51، لأنه البشرة هي أساس جمال أي امرأة.

نصائح للعناية بجمالك في اليوم الوطني الإماراتي 51

ابداي يومك بتناول التمر ثم شرب الماء لأنه التمر مفيد جداً للبشرة.

استخدام واقي الشمس بشكل يومي ووضعه كل 3 ساعات تقريباً لأنه يعمل على منع الأشعة الضارة من اختراق الجلد والوصول إلى الطبقات العميقة منه.

إزالة المكياج جيداً قبل النوم.

في صباح اليوم الوطني الإماراتي 51 يمكنك إذا رغبتِ تناول مشروب صحي مكون من شريحة من التفاح الأخضر، كوب من الماء الدافئ، قطع الخيار وقطرات الليمون الطازج لإزالة السموم من الجسم.

الإكثار من شرب الماء.

تناول الخضار والفواكة بكثرة.

تدليك البشرة بطريقة لطيفة مع حركات دائرية من الأسفل إلى الأعلى لمدة 10 دقائق تقريباً وذلك لتنشيط الدورة الدموية في البشرة.

الحرص على تناول وجبة الفطور في صباح اليوم الوطني الإماراتي 51 المكونة من بيض، شريحة من التوست الأسمر، قطع الأفوكادو، مشروب بذور الكتان لتحسين الحالة المزاجية وصحة البشرة.

الامتناع عن تقشير البشرة أوتطبيق الوصفات الطبيعية في اليوم الوطني الإماراتي 51، بل الاكتفاء بتظيفها وترطيبها بالكريمات المناسبة لبشرتك.

استخدام العطور ذو الروائح الجميلة والجذابة على الملابس.

ووضع كريم مرطب للجسم لرائحة مميزة وجميلة.

الاستمتاع بقطرات المسك خلف أذنيك وقبل الخروج للاحتفال باليوم الوطنى الإماراتي 51، لتمنحك الشعور بالفرح والسعادة والحيوية على مدار اليوم.

الابتعاد من وضع الزيوت الطبيعية على الشعر قبل الخروج من أجل الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي 51، كونها تتأثر بالعوامل الجوية وتتسبب في جفاف بصيلات الشعر.

تدليك البشرة بقطرات فيتامين سي قبل تطبيق الميكاج في اليوم الوطني الإماراتي 51.

تطبيق المكياج البسيط المناسب لنوع البشرة وشكل ملامحك الطبيعية من دون المبالغة في المكياج خلال الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي.

عمل سكراب للجسم مثل السكر، الليمون، ماء الورد، عسل.

فوائد كريم المرطب للبشرة

كريم المرطب يساعد على تغذية البشرة وحمايتها من أشعة الشمس وتلوث الجو.

كريم المرطب يساعد على تحسين البشرة ويمنع من جفاف الجلد.

وضع كريم المرطب قبل وضع المكياج يساعد على الاحتفاظ على رطوبة البشرة وإبقائها ناعمة.

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