للرجال: 5 قواعد سحرية للعودة إلى الجيم بعد طول انقطاع

لا تنقطع عن شرب الكثير من المياه قبل العودة من جديد إلى الصالة الرياضية

تجبرك الظروف في بعض الأحيان على التخلي عن الذهاب إلى الصالة الرياضية، وهو الأمر الذي يتسبب بالكثير من الإحباط للرياضيين بسبب اعتقادهم أنه من الصعب العودة مرة أُخرى إلى الصالة الرياضية والبدء من جديد.

إذا قررت العودة إلى الصالية الرياضية؛ لاستعادة عضلاتك المفتولة من جديد، هناك بعض القواعد التي لا يجب أن تقوم بتجاهلها؛ حتى تساعدك على استرجاع عضلاتك القوية مرة أخرى والتي سيعرضها لك التقرير التالي.

1- ذخيرة من النوم

إذا كنت تنوي العودة مرةً أخرى إلى الصالة الرياضية، فلابد لك أن تحرص على أن تنال قسطاً وافراً من النوم الهادئ المتواصل لا يقل عن الـ8 ساعات؛ حتى يتم تهيئة عضلاتك على تحمل المجهود البدني الكبير الذي ستقوم به في اليوم التالي.

2- الماء

يجب ألا تنقطع عن شرب الكثير من المياه قبل العودة من جديد إلى الصالة الرياضية، سواء قبل بدء أول تمرين بعدة ساعات أو أثناء التمرين، فالمياه تحافظ على رطوبة عضلاتك وانتعاشها.

كما تقوم المياه بالمساهمة بإنقاص كمية حمض اللبنيك المتراكمة على العضلات وهو الحمض المسؤول عن شعورك بالإجهاد والتعب أثناء ممارسة التمارين الرياضية الشاقة.

3- القهوة أساسية

إذا كنت من محبي القهوة فلابد لك من شرب كوب صغير من القهوة قبل التمارين الرياضية بشكل عام، وخاصةً قبل يوم من التمرين بعد فترة انقطاع كبيرة عن الصالة الرياضية.

فالقهوة تحتوي على كمية جيدة من الكافيين الذي سوف يقوم بإمداد جسمك بالطاقة اللازمة؛ حتى لا تشعر بالتعب أثناء ممارسة التمارين، لذلك احرص على شرب كوب من القهوة قبل بدء ممارسة التمارين الرياضية بـ60 دقيقة على الأقل.

4- لمَ العجلة؟

عليك أن تعرف أن عضلاتك التي قمت ببنائها قبل أن تتخلى عن الذهاب إلى الصالة الرياضية لا تزال متواجدة، ولكنها في حالة ارتخاء شديد نتيجة عدم ممارستك للتمارين الرياضية منذ فترة طويلة، لذلك حافظ على هدوئك في أول أسابيع التمارين بعد العودة إلى الصالة الرياضية مجدداً.

فلا تقم بممارسة التمارين التي اعتدت القيام بها قبل فترة الراحة الطويلة، ولكن يكفي القيام ببعض التمارين العامة الخفيفة في الأسبوع الأول؛ حتى تستعيد عضلاتك لياقتها من جديد ولا تقلق، ففي غضون أسابيع قليلة سوف تستعيد عضلاتك القديمة مجدداً.

5- الغذاء المتوازن

يجب أن تقوم باتباع نظام غذائي يحتوي على كمية متوازنة من الكاربوهيدرات والبروتينات بشكل يتناسق مع حجم المجهود البدني الذي تبذله في الصالة الرياضية، فالمجهود البدني الذي ستبذله في أول أسبوع لن يكون بقوة آخر الأسابيع التي قضيتها في الصالة الرياضية.

لذلك احرص على عدم تناول سعرات حرارية تفوق أو تقل عن احتياجاتك في الأسبوع الأول، الذي يعتبر من أكثر الأسابيع أهمية بعد العودة من جديد إلى عالم الرياضة بعد فترة انقطاع كبيرة.

المصدر: موقع سيدي

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