نصائح للمحافظة على صحة الأسنان

دائماً ما ينصح الأطباء بضرورة الحفاظ على صحة الأسنان بعدم تكرار العادات التي قد تؤذيها وتتلفها مع مرور الوقت، ولكن وعلى الرغم من ذلك، هناك أسباب عديدة منها ما هو حالة مرضية وأخرى عادات تؤذي الأسنان دون أن نعلم ومنها:

1- الضغط:

يؤثر الضغط العصبي على مناعة الإنسان بداهةً، مما قد يجعل الجسد أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، والتي من الممكن أن تظهر على هيئة «التهاب اللثة»، وهو التهاب قد يؤدي بنهاية المطاف إلى فقدان الأسنان والأضراس.

2- السكري:

كنتيجة لارتفاع نسبة الجلوكوز بالدم، يجف فم الشخص من اللعاب، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف الأسنان ويجعلها أكثر عرضة للتآكل.

3- الفاكهة الضارة:

على الرغم فوائدها، إلا أن الأسنان قد لا تكترث لذلك، فالبكتيريا الموجودة في الفم تقوم بتحويل سكريات الفاكهة إلى أحماض مما قد يضر الأسنان.

4- المشروبات الغازية:

أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى تلف الأسنان، كونها تجعل الأسنان عرضة للتآكل لفترة أطول نتيجة لطول المدة التي تحتك بها الأسنان بالمركبات الكيميائية الضارة.

5- وجبة الغداء:

بخلاف الحلوى والفواكه، فالنشويات أيضاً يمكن أن تؤثر سلباً على الأسنان.

وتحتوي أطعمة مثل الأرز والمعكرونة والبطاطا المقلية على كميات كبيرة من النشا، التي تتحول إلى مواد آكلة للأسنان داخل الفم.

6- الدواء:

من المعروف أن أنواع معينة من الأدوية تعيق إفراز اللعاب في الفم، وهذا يمكن أن يجعل الفم جافاً، ومع ارتفاع مستوى الجلوكوز، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انهيار الأسنان، وتعد مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان، هي الأدوية التي قد تنتج عنها مثل تلك الأعراض.

كما أن بعض الأدوية مثل شراب السعال، تحتوي وصفاتها على نسبة عالية جداً من السكر، والذي تتحول مع الوقت إلى أحماض تجعل الأسنان تتآكل بالنهاية.

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