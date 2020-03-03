نصائح للمحافظة على صحة القلب

5- تناول منتجات الألبان كالجبن والقشدة والسمنة البلدي ولكن بإعتدال شديد لزيادة سعراتها الحرارية مما قد يزيد الوزن

6- أفضل منتجات الألبان الزبادي والجبن المخمر كالجبن الازرق والرومي وحتى المش لإحتوائهم على بكتريا اللاكتوباسيلس lactobacillus المفيدة للجهاز الهضمي وللصحة عمومًا.

7- إمتنع تمامًا عن دهون اللحم

8- توقف عن أكل الدهون المخلقة كاللانشون

9- لا تدخل بيتك بتاتا السمن الصناعي وكل ما دخل فيه السمن الصناعي

10- توقف عن المحمرات في الزيوت والسمن الصناعي كالبطاطس الشيبس وغيرها

11- اللحوم الحمراء ينزع عنها الدهن ولا تزيد مرات تناولها عن مرتين أسبوعيا

12- توقف عن أكل اللحوم المخلقة كاللانشون والهوت دوجز والبلوبيف حتي تعيش بقلب سليم وشرايينً صحيحة.

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