  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. نصائح للمحافظة على صحة القلب

نصائح للمحافظة على صحة القلب

منشور 03 آذار / مارس 2020 - 07:58
لا تدخل بيتك بتاتا السمن الصناعي وكل ما دخل فيه السمن الصناعي
لا تدخل بيتك بتاتا السمن الصناعي وكل ما دخل فيه السمن الصناعي
وجه الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، مجموعة مهمة من النصائح الصحية على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، للحفاظ على صحة القلب. وكتب الدكتور هذه النصائح لمتابعيه :  
 
1- أكثر من أكل الأسماك الدهنية
2-  تناول زيت السمك 
3- أكثر من زيت الزيتون 
4- لا مانع من شرب اللبن كامل الدسم

5- تناول منتجات الألبان كالجبن والقشدة والسمنة البلدي ولكن بإعتدال شديد لزيادة سعراتها الحرارية مما قد يزيد الوزن

6- أفضل منتجات الألبان الزبادي والجبن المخمر كالجبن الازرق والرومي وحتى المش لإحتوائهم على بكتريا اللاكتوباسيلس  lactobacillus المفيدة للجهاز الهضمي وللصحة عمومًا.

7- إمتنع تمامًا عن دهون اللحم 

8- توقف عن أكل الدهون المخلقة كاللانشون  

9- لا تدخل بيتك بتاتا السمن الصناعي وكل ما دخل فيه السمن الصناعي

10- توقف عن المحمرات في الزيوت والسمن الصناعي كالبطاطس الشيبس وغيرها

11- اللحوم الحمراء ينزع عنها الدهن ولا تزيد مرات تناولها عن مرتين أسبوعيا

12- توقف عن أكل اللحوم المخلقة كاللانشون والهوت دوجز والبلوبيف حتي تعيش بقلب سليم وشرايينً صحيحة.

للمزيد عن صحتك وجمالك:
5 فوائد للتفاح لصحة الجسم
فوائد الساونا على صحة الإنسان.. ومتى تكون خطر؟

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...