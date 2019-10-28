نصائح للمراهقات للحصول على بشرة نضرة كالنجمات

تعاني الفتيات في فترة المراهقة من مشاكل البشرة، والتي تسبب فساد مظهرهن، ومن أكثر المشاكل التي تظهر لهن حب الشباب، وجفاف البشرة، والتهابها، وظهور الرؤوس السوداء.

وعادة تنظر الفتيات في فترة المراهقة إلى الإطلالات التي تظهر بها النجمات، والتي تكاد تكون مثالية إلى حد كبير، وهو ما يدفعهن للسعي في تقليد هؤلاء النجمات بالذهاب إلى صالون التجميل، وتطبيق الوصفات والكريمات على وجوههن.



وأوضح الدكتور جراحات التجميل رامي العناني استشاري ، أن مشاكل البشرة لدى المراهقات أمر طبيعي للغاية، ولا يجب أن يشكل لهن الأرق، وقد يمكن السيطرة عليه بسهولة. وتابع العناني، أن هناك بعض النصائح البسيطة التي يمكن اتباعها، وتحقيق نتائج فعالة، ومنها:



١- الشمس:



يجب على الفتيات في فترة المراهقة تجنب التعرض للشمس حتى في فصل الشتاء، وبالأخص بين الساعة ١٢ ظهراً، وحتى الساعة ٣ عصراً؛ حيث يجب تطبيق كريم واقي الشمس قبل الخروج من المنزل، ويجب اختياره بحسب نوع البشرة.



٢- مستحضرات التجميل:



يؤدي استخدام مستحضرات التجميل للفتيات في فترة المراهقة إلى ظهور مشاكل كبيرة، كحب الشباب، والرؤوس السوداء، وتفتيح المسام، وزيادة الشوائب، والأوساخ، وتراكم الأوساخ.



٣- إزالة الشعر:



ويظهر الشعر بكثافة أكبر للفتيات في فترة المراهقة، ويمكن لإزالة الشعر المستمر أن تتسبب في التهاب الجلد؛ لذا يجب استخدام مرطبات بعد إزالة الشعر.



٤- حب الشباب:



ومن أكثر الأخطاء التي تقع فيها الفتيات في فترة المراهقة، هي لمس الحبوب، وهو ما يساهم في انتقالها من منطقة لأخرى، مما يساعد بشكل كبير على انتشارها في الوجه.



٥- ماء الورد:



يمكن عمل سكراب للوجه مرتين يومياً، مرة صباحاً ومرة مساءً بماء الورد على البشرة، من أن يساهم في تهدئة الجلد، وتنظيفه، والذي تعاني منه الفتيات في فترة المراهقة.



٦- جيل الألوفيرا:

تحتاج الفتيات في فترة المراهقة من وقت لآخر لعمل سكراب على الوجه، واستخدام جيل الألوفيرا، والذي نجده في الصبار، أن يساهم في ترطيب البشرة بشكل طبيعي وتحارب التهاب الجلد.



٧- المياه والخضروات:

يكفي باستهلاك الخضار والمياه المحافظة على بشرة الفتيات في مرحلة المراهقة من مشاكل حب الشباب، والرؤوس السوداء، بالإضافة إلى أنها تحافظ على نضارة البشرة ومرونتها.

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