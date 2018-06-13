6 أسرار جماليّة للمرأة الكسولة

خصّصي مكاناً أمام فراشكِ لمزيل الماكياج

تأكّدي أنّ غالبيّة النجمات الشهيرات تمرّ عليهن أيّام مشحونة بالتعب، الإجهاد والعمل لساعات متأخّرة جدّاً ما يمنع اعتمادهنّ روتين العناية الصحيح قبل الخلود إلى النوم. سواء كنتِ تعانين من ضيق في الوقت أو من الكسل ولا تعتمدين روتيناً منظّماً للعناية بجمالكِ وببشرتكِ سنمدّكِ فيما يلي ببعض النصائح التي تسهّل عليكِ مهمّتكِ وتشجّعكِ على تبنّي بعض الخطوات الصحيحة والصحّية مهما كنتِ متعبة أو مهملة في خدمة جمالكِ.

خصّصي مكاناً أمام فراشكِ لمزيل الماكياج

لستِ بحاجة إلى المغسلة والماء الدافئ لتنظيف بشرتكِ في المساء، فلدى الصيدليات ومحالّ التجميل الكثير من المناديل الخاصّة بتنظيف بشرة الوجه في المساء من بقايا الماكياج والأوساخ العالقة، تبقيها مرطّبة فتتنفّس بصورة صحيحة ومستعدّة تماماً لتأدية وظائفها الحيويّة وعمليّات التجديد التي تتمّ على مستواها في منتصف اللّيل. احصلي كذلك على كيس من كرات القطن المسطّحة مع المزيل السائل. وبهذا لن تكون لديكِ أيّ حجّة في تأخير مثل هذه الخطوة الضارّة التي وإنْ أهملتِها قد تلحق الكثير من المشاكل ببشرتكِ كالانتفاخ، الخطوط الرقيقة، انسداد المسامّ واحتقانها، البثور وغيرها من المشاكل الأخرى.

هل أنتِ في عجلة من أمركِ؟

ربّما كنتِ تتهيّئين للخروج برفقة زوجكِ أو إحدى صديقاتكِ في المساء ولم يسمح لكِ الوقت بتطبيق قناعكِ الذي يساعد وجهكِ في منحه الإشراقة والنضارة بسبب ضيق الوقت! لا تقلقي واستعيني بمجفّف الشعر على درجة حرارة باردة لتسريع جفافه وبالتالي الاستفادة من مكوّناته جيّداً قبل أن تضطري لنزعه. إنّها طريقة لا بأس بها بين فترة وأخرى، لكن احرصي على عدم تبنّيها بشكل يوميّ لأنّ الهواء الجافّ والبارد يسلب البشرة رطوبتها فيتسبّب على المدى الطويل في جفافها.

اكتفي بمستحضر واحد ليشرق كامل وجهكِ

إذا كنتِ في عجلة من أمركِ ولم يتوفّر لديكِ الوقت كلّه من أجل توزيع كامل خطوات الماكياج على بشرتكِ، يمكنكِ الاستعانة بأحمر الشفاه لتظليل الشفاه، الوجنتين والعينين أيضاً.

وزّعي الظلال بواسطة أناملكِ وبطريقة المسح الخفيف من دون اعتماد حركات السحب أو الضغط العنيفة والقاسية على البشرة. وستحصلين على بشرة موردة، صحّية ومشرقة في لمح البصر.

استفيدي من عيدان القطن دائماً

أداة رائعة من أجل تصحيح أخطاء الماكياج التي تحدث معكِ في اللّحظات الأخيرة قبل خروجكِ. فلست مضطرّة لمعاودة تطبيق ماكياجكِ أو انزعاجكِ من الخطأ. بل التقطي عوداً من القطن وبلّليه قليلاً بمزيل الماكياج أو الماء، ثمّ امسحي برفق على الجفن أو أسفل الرموش أو على حدود الشفاه أو على الوجنتين، وتأكّدي أنّكِ لن تشعري بالفرق. أعيدي عمليّة التصحيح بعود نظيف مشبّع بنفس درجة الظلال سواء الـFoundation، الـConcealer أو الـEye Shadow.

احصلي على حجم شعر كبير في دقائق قليلة جدّاً

لن تحتاجي إلى صالون، حجز موعد ومصروف زائد للحصول على تسريحة بحجم كبير في المساء. يمكنكِ ببساطة تسريح شعركِ كالمعتاد ثمّ سحب الثلث الأوّل منه إلى الأمام وتسريحه بطريقة عكسيّة لنفشه وضخّ مزيد من الحجم فيه. ثمّ ثبّتي هذه الخطوة بالسبراي المثبّت وأعيدي سحبه إلى الوراء مع تمشيط الخصلات العلويّة فقط، سواء اخترتِ تركه منسدلاً أو رفعه إلى الأعلى على شكل ذيل حصان أو كعكة، فستجدين فيه الحجم المطلوب وستبدو تسريحتكِ جميلة، ممتلئة وأنيقة.

لا تجعلي شعركِ يبدو دهنيّاً وغير نظيف

ذلك يعكس صورة خاطئة عنكِ، وأمامكِ حلّان، إمّا غسل الجزء الأماميّ منه فقط بدلاً من غسله كلّه أو الاستعانة ببودرة الأطفال السائبة من فروة الرأس إلى الأطراف لامتصاص كلّ الزهم واللّمعان المفرط بين خصلات شعركِ.

تموّجات شعر أنيقة من دون المكواة!

لستِ مضطرة لتعريض كامل خصلات شعركِ لحرارة المكواة للحصول على تسريحة متموّجة الخصلات. يمكنكِ ببساطة بعد غسل شعركِ تسريحه على شكل ضفيرة أو لفه على شكل كعكة والنوم لصباح اليوم التالي. عند فكّ الخصل ستحصلين على تموّجات أنيقة ومتساوية، احرصي على بخّ الخصلات بسبراي ملمّع مع عدم تسريحها بالمشط، بل استخدمي أصابعكِ فقط في ذلك.

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