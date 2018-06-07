10 فواكه ستمنحكِ بشرة نضرة في شهر رمضان

الكيوي يساعد في معالجة البشرة المتضرّرة خصوصاً من آثار الشمس السلبيّة

في فترة الصوم، تُحرم بشرتكِ من الفيتامينات الضروريّة لإشراقتها وجمالها لذا لا بدّ لكِ أن تعوّضي لها عن هذا النقص عن طريق الإحسان في الخيار عند الإفطار والسحور. إلى جانب الامتناع عن تناول المأكولات الغنيّة بالدهون، ننصحكِ بتناول الفواكه التي تحتوي على كميّة هائلة من المواد الغذائيّة التي تحتاجها بشرتكِ. إليكِ أفضل 10 فواكه ستمنحكِ بشرة مشرقة ونضرة في شهر رمضان، فأسرعي وادرجيها على لائحة مشترياتكِ اليوم.

توت العليق: غنيّ بالمواد المضادة للأكسدة، الألياف والفيتامينC، التي تجتمع كلّها وتمنحكِ بشرة منتعشة، مشرقة وبالطبع مشدودة. تناول توت العليق كلّ يوم عند الإفطار، يساعدكِ على محاربة علامات التقدّم بالسن ويمنع ظهور شوائب البشرة. هل تحتاجين إلى سبب آخر؟

التفّاح: سواء كان لونها أحمر أو أخضر، هذه الفاكهة يجب أن تكون مرافقتكِ في شهر رمضان. تمنح بشرتكِ الترطيب اللازم وتحارب ظهور البثور. بالإضافة إلى ذلك، التفّاح يمنع ظهور الهالات السوداء المزعجة ويبقي بشرتكِ بيضاء نظراً إلى أنّه غنيّ بالفيتامينات أبرزها الفيتامينC.

العنب: غنيّ بالمواد المضادة للأكسدة والأحماض الضروريّة لصحّة البشرة ونقاوتها. تناول العنب بشكلٍ منتظم يُبعد عنكِ شبح التجاعيد، ويمنحكِ بشرة مشرقة خالية من الشوائب والتصبّغات. احرصي على تناوله بكثرة ولا تقلقي فـ100 غرام منه لا تحتوي سوى على 70 سعرة حراريّة.

البابايا: فضلاً عن كونها غنيّة بالمواد المضادة للأكسدة، هذه الفاكهة تنقّي الدمّ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جمال بشرتكِ. البابايا غنيّة بالألياف، الفيتامينC والكالسيوم، وما إن تتناوليها بانتظام حتّى تلاحظي تأثيرها الرائع على جمالكِ.

الموز: تُعتبر هذه الفاكهة من أهمّ الفاكهة التي يجب أن تتواجد على سفرتكِ الرمضانيّة. غنيّة بالحديد، الماغنسيوم، البوتاسيوم، الفتامينA وB وE التي تتوحّد كلّها لتمنحكِ بشرة ناعمة، نقيّة ومشرقة. فضلاً عن ذلك، يحارب الموز علامات التقدّم بالسن ويحافظ على جمال البشرة.

المانغا: فوائد هذه الفاكهة لا تقتصر على البشرة فحسب بل تمتدّ إلى الشعر أيضاً. غنيّة بالفيتامينA والمواد المضادة للأكسدة، فتمنحكِ سحنة ناعمة ولون بشرة موحّد. تناوُل المانغا بانتظام يساعد أيضاً على تعزيز مرونة البشرة ومنع انسداد المسام بطريقة غير مباشرة، كما ويمنحكِ شعراً لامعاً وصحيّاً ويحدّ من التساقط.

الكيوي: يساعد في معالجة البشرة المتضرّرة خصوصاً من آثار الشمس السلبيّة. غنيّ بالفيتامينC ويعالج خلايا البشرة من العمق الأمر الذي ينعكس بوضوح إلى الجمال الخارجي. هذه الفاكهة مهمّة أيضاً لجمال ابتسامتكِ وأسنانك.

للمزيد من المقالات:

للتخلص من الإمساك والغازات في رمضان اتبعوا هذه النصائح

احذري شرب هذه العصائر على الإفطار!

10 أسباب مهمة لتناول الليمون الطازج في رمضان

لهذه الأسباب ابتعدي عن البطاطس المقلية في رمضان!