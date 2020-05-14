نصائح لمواجهة موجة الطقس الحارة

١- يفضل عدم الخروج من المنزل للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
٢- اثناء الخروج نهارا يجب ارتداء الملابس القطنية البيضاء او ذات الألوان الفاتحة
٣- الحرص علي عدم الوقوف في شمس الظهيرة فترات طويلة
٤- ضرورة استخدام الشمسية او كاب علي الرأس عند الأضطرار للوقوف في الشمس
٥- استعمال كريمات الوقاية من الشمس لأصحاب البشرة الحساسة والبيضاء
٦- ضرورة الاستحمام اليومي مع استعمال مياه الحنفية العادية وليست الدافئة ويفضل استخدام صابونة الجلسرين
٧-الإكثار من شرب المياه بين الإفطار والسحور والمشروبات الباردة مع الحرص علي تناول السلاطات الخضراء علي الإفطار والبعد عن اكل المخللات
٨- البعد عن تناول الحلويات الشرقية والاعتماد علي اكل الكانتالوب والبطيخ والحرص علي تناول الخيار مع الزبادي في السحور.
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