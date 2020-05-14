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نصائح لمواجهة موجة الطقس الحارة

منشور 14 أيّار / مايو 2020 - 08:55
الحرص علي عدم الوقوف في شمس الظهيرة فترات طويلة
الحرص علي عدم الوقوف في شمس الظهيرة فترات طويلة
قدم الدكتور هانى الناظر مجموعة نصائح لمواجهة موجه الطقس الحارة التى تضرب عدد من البلاد العربية خلال الأيام المقبلة.
 
أضاف عبر صفحته الرسمية على فيسبوك " تشير خرائط الطقس العالمية انه من المتوقع باذن الله ان تتعرض مصر اعتبارا من بعد غد الاثنين وتدريجيا لموجة حارة شديدة تبدأ بدرجة حرارة مئوية حوالي ٣٤ لتصل حوالي ٤٠ في بعض الايام وقد تستمر هذه الموجة الحارة لأكثر من عشرة ايام لهذا برجاء مراعاة الآتي
 

١- يفضل عدم الخروج من المنزل للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة 

٢- اثناء الخروج نهارا يجب ارتداء الملابس القطنية البيضاء او ذات الألوان الفاتحة

٣- الحرص علي عدم الوقوف في شمس الظهيرة فترات طويلة

٤- ضرورة استخدام الشمسية او كاب علي الرأس عند الأضطرار للوقوف في الشمس

٥- استعمال كريمات الوقاية من الشمس لأصحاب البشرة الحساسة والبيضاء

٦- ضرورة الاستحمام اليومي مع استعمال مياه الحنفية العادية وليست الدافئة ويفضل استخدام صابونة الجلسرين

٧-الإكثار من شرب المياه بين الإفطار والسحور والمشروبات الباردة مع الحرص علي تناول السلاطات الخضراء علي الإفطار والبعد عن اكل المخللات

٨- البعد عن تناول الحلويات الشرقية والاعتماد علي اكل الكانتالوب والبطيخ والحرص علي تناول الخيار مع الزبادي في السحور.

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