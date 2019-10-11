نصائح لوضع الفلين ضمن ديكورات المنزل وماهي مميزاته؟

يروج استخدام الفلِّين أخيرًا في المنزل ذي الديكور الـ"مودرن"؛ المادة التي تتوافر بألوان ونقوش عدة، ومنها الألواح السادة القابلة للتلوين، أو الألواح الجاهزة الملوَّنة أو المُحمَّلة بتصميمات معينة غير قابلة للتعديل عليها. وفي حال حسن توظيف الفلِّين على السقف والجدران، سيمدّ المنزل بلمسة من العصرنة.



فما هي مميِّزات ألواح الفلِّين، وكيفية استخدامها في الديكور؟



تُلصق ألواح الفلِّين (والكرتون) على السقف والجدران بمواد معيَّنة، ومن دون تكبُّد تكلفة عالية، علمًا بأنَّه في حال عدم الرغبة في تغطية كامل الجدار المطلي بألواح الفلِّين، يمكن توظيف هذه الأخيرة وفق تصميمات معيَّنة، على هيئة لوحة فنيَّة مثلًا، أو بشكل مقلَّم، أو قص اللوح على شكل طبقات تُلصق بطريقة تعدُّ مربَّعات متداخلة ببعضها البعض. يغني الفلِّين عن إدخال الخشب أو الحجر في ديكور الجدران، وهو يلبِّي الأذواق كافة لتعدُّد ألوانه.

يُستخدم الفلِّين أيضًا في تغطية أسطح الطاولات، وفي حال استخدامه لطاولات الأكل، يُنصح بوضع مادة شفَّافة فوق الفلِّين لحمايته من الحرارة والأسيد. من جهةٍ ثانيةٍ، يمكن إكساء الصناديق القديمة المصنوعة من الخشب أو البلاستيك، بمادة الفلِّين بأشكال معينة، أو تغطية أوعية الأزهار بالفلِّين الملوَّن.



إذا كان المنزل العربي يستبعد الفلِّين عن غطاء الأرضيَّات، خصوصًا وأنَّ الغالبيَّة تستخدم الماء في التنظيف، فإنَّ الفلِّين حاضر في أرضيَّات المسكن ببعض الدول الأوروبيَّة، لكونه يعزل الصوت ويقاوم الرطوبة والعفن، ويؤمّن حماية للأطفال عند سقوطهم. كما يُستخدم الفلِّين في التزيين، ففي غرف نوم الأولاد، تُقصّ ألواح الفلِّين وفق أشكال هندسية أو زهور أو حيوانات، وذلك لصنع إطارات للصور أو للرسومات التي ينفذها الصغير.



مميِّزات وعيوب

من عيوب ألواح الفلِّين، أنَّها لا تقاوم الخدوش، أو أيّ ضغط عليها، بخاصَّة في حضور الأطفال. صحيح أنَّها قابلة لإعادة الطلاء، ولكنَّ هذا الأخير سرعان ما يبهت عليها، خصوصًا إذا تعرَّضت لحرارة عالية.

بالمقابل، يُعتبر الفلِّين عازلًا للرطوبة، وهو لا يمتصّ الروائح، وسهل التنظيف، فلا يتطلَّب سوى المسح بفوطة ناعمة تبلَّل بالماء، وتُعصر جيِّدًا. ولا مانع من استخدام أدوية التنظيف لهذا الغرض.



من مميِّزاته أيضًا أنه رقيق، إذ تقاس سماكته بالميلليمترات، وليس بالسنتيمترات كما هي حال الخشب والحجر، وهو أكثر سماكةً، مقارنة بورق الجدارن، لذا يحبَّذ استعماله في الأماكن الضيِّقة. وفي هذا الإطار، يمكن إعداد تصميم من الـ"جبس بورد" في السقف، وذلك على مستوى معين، وإدخال إنارة مخفيَّة فيه، ولصق مادة الفلِّين أسفل الـ"جبس بورد".

إشارة إلى أنَّ الفلِّين يتوافر في لفائف كبيرة بطول 3 أمتار وعرض 60 سنتيمترًا، ما يناسب كساء كامل الدار، أو في قطع بمقاس 60*60 سنتيمترًا أو 80*80 سنتيمترًا بحسب التصميم.

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