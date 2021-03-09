نصائح مفيدة لتثبيت مكياج العروس يوم الزفاف!

خطوات أساسية

هناك بعض الخطوات التي يجب على العروس القيام بها قبل الزفاف، وأولها العناية ببشرتها. فهناك بعض المشاكل التي تعاني منها يجب التخلص منها أو معالجتها بشتّى الطرق. فكلما كانت البشرة نقية وصافية كلما نجح المكياج وبقي ثابتاً على الوجه. أما الخطوة الثانية التي على العروس القيام بها، هي إختيار خبيرة أو خبير تجميل لديه خبرة واسعة في ذلك المجال. ثم البحث معاً بإختيار مكياج يتلاءم مع بشرتها وشخصيتها.



نقاط في المكياج

من أبرز النقاط الاساسية عند تطبيق مكياج العروس، هو إختيار كريم أساس يناسب بشرتها. فمن المعروف أن قواعد المكياج الثابت هو كريم الاساس الذي يجب ألا يكون فاتحاً أو غامقاً على بشرتها. كذلك يجب الانتباه إلى خافي العيوب تحت العينين الذي يجب أن يخبأ الشوائب. وعلى العروس الانتباه إلى مستحضرات التجميل التي يتم استعمالها، أي ان تكون لمّاعة أو جافة، وذلك حسب بشرتها. وقبل وضع أحمر الشفاه، احرصي على وضع القليل من البودر على الشفتين كي يبقى اللون طيلة ساعات الزفاف.

خطوات مهمة

لتثبيت مكياج العروس يجب ألا تكون الفتاة متواجدة في مكان مغلق، وعدم إستعمال المناديل الورقية لإزالة العرق. بل يجب تخفيفها بنعومة على الوجه. كما يجب تصحيح المكياج كل ساعة تقريباً كي يبقى ثابتاً على الوجه. كما يجب على العروس ألا تقبّل الحاضرين، بل أن تقتصر التحية عبر السلام باليد فحسب. هذه النقاط اساسية وتؤدي الى ثبات المكياج.