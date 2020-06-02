نصائح من أطباء الجلد للحصول على بشرة نضرة وصافية

تحلم جميع النساء ببشرة متوهجة خالية من العيوب، ولكن مع انتشار منتجات العناية بالبشرة باستمرار والنصائح التي لا نهاية لها على الإنترنت، ليس من السهل دائمًا معرفة روتين العناية بالبشرة الملائم بالنسبة لك.

ونقلاً عن "موقع حلوة" تحدث موقع Good Housekeeping مع أطباء الجلد وكبار خبراء التجميل لمشاركة أفضل نصائح العناية بالبشرة للحصول على بشرة مشرقة في أسرع وقت ممكن، والتي جاءت على النحو التالي:

استخدم المنظف المناسب لنوع البشرة

بالنسبة للبشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب، فيحب الاعتماد على المنتجات التي تحتوي على هلام الساليسيليك، وللبشرة الجافة، استخدمي منظفًا مرطبًا من الجليكوليك أو حليبي.، وبالنسبة للبشرة التي تحتوي على بقع بنية أو كلف، استخدمي غسول يحتوي على حمض ألفا هيدروكسي.

استخدام الكثير من المنتجات

نصح خبراء الجلد بعدم وضع العديد من منتجات العناية بالبشرة في آن واحد، حيث يمكن أن يكون قاسيًا على الجلد، مما يؤدي إلى المزيد من البثور وانسداد المسام.

لا تلمس وجهك

نصح الخبراء بضرورة تجنب لمس الوجه، حتى لا ييتم نشر البكتيريا كما أن يؤدي إلى الندوب وزيادة التجاعيد وحتى الأنفلونزا أو الفيروسات الأخرى.

الترطيب من الداخل والخارج

يعد الترطيب ذو أهمية كبرى، كما نقص المياه يعني انخفاض النضارة والمزيد من الترهل، كما يجب الإهتمام منتجات الترطيب التي تقوم بالتطهير والترطيب ومكافحة الشيخوخة، مع ضرورة شرب حوالي ثمانية أكواب من الماء يوميًا.

تجنب التعرض للحرارة المباشرة

لا ينبغي الحرص فقط من أشعة الشمس، ولكن يجب الإبتعاد عن السخانات والمواقد، حيث يمكن أن يسبب ذلك أيضًا دمارًا لبشرتك حيث تسبب الالتهاب وانهيار الكولاجين، ويجب البقاء على بعد عشرة أقدام على الأقل من مصادر الحرارة.

تقشير الوجه عدة مرات في الأسبوع

يفقد الإنسان 50 مليون خلية جلد في اليوم، وبدون التقشير فهم يتركزون على البشرة وتبدو متسخة.

الحفاظ على نظام غذائي صحي

يجب التأكد من تناول نظام غذائي متنوع وصحي من أجل زيادة الرطوبة في الجسم وبالتالي زيادة قدرة بشرتك على الاحتفاظ بالرطوبة.

تنظيف فرش المكياج بانتظام

لمحاربة العدوى وانسداد المسام يجب غسل فرش المكياج بانتظام، وبالنسبة للفرش التي تستخدم حول العينين، يجب غسلها مرتين في الشهر، وأي فرش أخرى مرة واحدة في الشهر.

ويتم ذلك عن طريق وضع قطرة من الشامبو في راحة يدك، وبللي شعيرات الفرشاة بالماء الفاتر ثم دلكي الفرشاة في راحة يدك لتوزيع الشامبو على الفرشاة، ثم اشطفي الشامبو واضغطي بالفرشاة على منشفة نظيفة واتركيها حتى تجف.

النوم الجيد

لا يقتصر الأمر على الحصول على ثماني ساعات في الليلة، بل بل يجب مراعاة استخدام وسادات حرير نظيفة بشكل منتظم لمنع التجاعيد.

وضع واقي الشمس باستمرار

التعرض اليومي للأشعة فوق البنفسجية يسهم في ظهور علامات الشيخوخة الواضحة، لذا ينبغي الإهتمام باختيار واقيًا من الشمس بعامل حماية من الشمس 30 أو أكثر ويجب إعادة استخدامه كل ساعتين.

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